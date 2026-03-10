Pastelowe sukienki wracają na wiosnę. Modele z Sinsay, Mango i Zary wyglądają jak z paryskiej ulicy

Pastelowe sukienki na wiosnę z Sinsay robią furorę. Perełki za niewielką cenę

Nowa kolekcja Sinsay udowadnia, że pastelowe sukienki na wiosnę nie muszą być tylko na specjalne okazje. Bawełniana mini z ażurowym wzorem wpisuje się w trend romantycznych, dziewczęcych fasonów inspirowanych stylem retro. Delikatna faktura materiału dodaje lekkości, a jasny odcień świetnie komponuje się z naturalnymi dodatkami – plecioną torebką czy sandałami na płaskiej podeszwie. Drugim ciekawym modelem jest bawełniana sukienka midi z kołnierzykiem. Szmizjerka w pięknym pastelowym różu podkreśla urodę i pasuje każdej kobiecie. Taki fason łatwo wystylizować zarówno na co dzień, jak i do pracy - wystarczy dodać baleriny lub mokasyny i lekką marynarkę lub cienki kardigan. Jeśli chcesz podkręcić look, postaw na kontrastowe dodatki, np. brązowy pasek i dużą torbę typu shopper.

REKLAMA

pastelowe sukienki na wiosnę fot. Sinsay

Zara też ma piękne pastelowe sukienki na wiosnę. Podpowiadamy jak je stylizować

W kolekcji Zary pastelowe sukienki na wiosnę możemy podziwiać w nowoczesnej wersji, z nutami vintage. Popelinowa sukienka z klinami ma prosty, lekko architektoniczny fason, który świetnie podkreśla sylwetkę, nadając jej idealnych proporcji. Kolor baby blue sprawia, że całość wygląda bardzo świeżo. To idealna baza do minimalistycznych stylizacji - wystarczy dodać klapki z grubymi paskami i dużą torbę w neutralnym kolorze. Na uwagę zasługuje także satynowa sukienka midi z marszczeniami w kolorze butter yellow. Marszczenia to jeden z kluczowych trendów ostatnich sezonów, ponieważ pięknie modelują sylwetkę i dodają stylizacji dynamiki. W pastelowym wydaniu wyglądają jeszcze bardziej subtelnie. Taki model świetnie sprawdzi się w stylizacjach wieczorowych. Dobierz delikatną biżuterię, sandały na obcasie, a wiosenny, elegancki look gwarantowany!

pastelowe sukienki na wiosnę fot. Zara

A co w Mango? Tylko najgorętsze trendy - pastelowe sukienki na wiosnę przyciągają wzrok

Mango w tym sezonie stawia na bardziej wyrafinowane odsłony pastelowych sukienek. Satynowy model z rozszerzanym rękawem to świetny przykład kreacji na każdą okazję. Pastelowy odcień sprawia, że sukienka wygląda lekko i świeżo, dlatego idealnie sprawdzi się na wiosenne przyjęcia czy rodzinne uroczystości. W stylizacji warto podkreślić elegancki charakter satyny - delikatne szpilki i mała kopertówka będą tu strzałem w dziesiątkę. Równie modna jest krótka plisowana sukienka z dekoltem łódką. Plisy wracają w tym sezonie w wielkim stylu, szczególnie w pastelowych kolorach. Taki model możesz nosić na dwa sposoby: z minimalistycznymi sandałami dla subtelnego, paryskiego efektu albo z masywniejszymi butami, np. kozakami, które dodadzą stylizacji modowego charakteru.