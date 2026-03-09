Powrót na stronę główną

Spodnie flare to prawdziwy HIT, wysmuklają i wydłużają nogi. W HM, Reserved i Sinsay są najmodniejsze modele

Spodnie typu flare to najmodniejszy krój tej wiosny. Powróciły one z przytupem i dziś są absolutnym HITEM, który pokochały kobiety na całym świecie. Ten fason potafi zdziałać cuda! Wysmuklają sylwetkę, optycznie wydłużają nogi i dodają każdej stylizacji niepowtarzalnego charakteru. A co najlepsze, znajdziecie je teraz w najmodniejszych odsłonach w popularnych sieciówkach jak Reserved, Sinsay i H&M.
Jeansy flare
Materiałowe spodnie na wiosnę o kroju flare

Materiałowe spodnie na wiosnę o kroju flare to idealny przykład. Wykonane z lekkich, lejących tkanin, zapewniają swobodę ruchów i doskonałe dopasowanie do sylwetki. Ich krój, rozszerzający się ku dołowi, wspaniale równoważy proporcje, optycznie wydłużając nogi i sprawiając, że wyglądamy na szczuplejsze. Nawet jeśli nie macie figurki modelki, to właśnie te spodnie mogą pomóc wam stworzyć taki efekt. Są niezwykle uniwersalne, świetnie komponują się z eleganckimi bluzkami i obcasami do pracy, a w połączeniu z t-shirtem i sneakersami tworzą modny, casualowy look.

Modne spodnie flare na wiosnę
Spodnie flare z wiosennej kolekcji Reserved

Marka Reserved od zawsze potrafi zaskoczyć nas propozycjami, które są na czasie i świetnie wpisują się w najnowsze trendy. Spodnie flare z ich wiosennej kolekcji to doskonały przykład tego, jak można połączyć wygodę z  elegancją. Znalazłyśmy tam modele wykonane z miękkich materiałów, w ciekawych odcieniach, od klasycznych jeansów, przez ponadczasowe beże, aż po te bardziej odważne, kolorowe propozycje. Fasony z wysokim stanem dodatkowo podkreślają talię, a rozszerzane nogawki dodają całości lekkości i dynamiki. Te spodnie są tak wszechstronne, że bez problemu możecie nosić je przez cały dzień i na wiele okazji.

Spodnie flare
Jeansy flare znajdziesz w H&M

Nie da się ukryć, że jeansy to podstawa kobiecej garderoby, a w tym sezonie absolutnym hitem są te w kroju flare. W sklepach H&M znajdziemy mnóstwo inspiracji, które pokazują, jak nosić ten ponadczasowy fason. Od klasycznych, granatowych modeli, które idealnie pasują do eleganckich stylizacji, po te w jaśniejszych odcieniach z efektem vintage, wybór jest naprawdę ogromny. Co ważne, H&M oferuje jeansy wykonane z dobrej jakości bawełny, co gwarantuje komfort noszenia i trwałość. A jeśli zdecydujecie się na modele z lekko rozszerzanymi nogawkami, możecie być pewne, że podkreślicie swoje atuty i optycznie wydłużycie nogi. To propozycje, które są nie tylko modne, ale także niezwykle uniwersalne i przystępne cenowo. Sprawdźcie je koniecznie!

Jeansy flare
