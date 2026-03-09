Buty sportowe na wiosnę zawładnęły światem mody. Modele Salomon i Asics będą wszędzie

Buty sportowe na wiosnę podbijają ulice! Są idealne nie tylko do biegania

Wiosenne trendy wyraźnie inspirują się światem outdooru i biegania. Na ulicach coraz częściej widać buty sportowe z wyrazistą, techniczną konstrukcją - siateczkowe cholewki, dynamiczne panele oraz amortyzujące podeszwy. Sneakersy z masywną podeszwą przestały być tylko sprzętem do biegania po szlakach i stały się elementem codziennych stylizacji. Popularność zdobywają także modele inspirowane estetyką lat 2000. Charakteryzują się wyrazistymi kolorami oraz specyficzną konstrukcją. Takie buty dobrze wyglądają zarówno w sportowych outfitach, jak i w zestawieniu w stylu smart casual.

Buty sportowe na wiosnę marki Salomon to wygoda, której potrzebujesz

Marka Salomon w ostatnich sezonach stała się jednym z najważniejszych graczy w stylizacjach. Modele tej marki łączą zaawansowane technologie z charakterystycznym, technicznym designem. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych jest Salomon XT?6 – model pierwotnie zaprojektowany do biegów trailowych. But wyposażono m.in. w podeszwę zewnętrzną Contagrip oraz system Endofit stabilizujący stopę, co zapewnia komfort nawet podczas długiego użytkowania. Z kolei Salomon Speedcross 3 Gore?Tex to propozycja dla osób, które cenią sportową funkcjonalność. Dzięki membranie Gore-Tex buty dobrze radzą sobie w zmiennej, wiosennej pogodzie, a podeszwa zapewnia dobrą przyczepność. Modele w jasnych, naturalnych kolorach - beżu czy kremowym, świetnie wpisują się w minimalistyczne, miejskie stylizacje.

sneakersy Salomon fot. PRM

Asics ma świetne buty sportowe na wiosnę. Mnóstwo kolorów na każdą okazję

Asics w ostatnich latach mocno poszerza linię sneakersów inspirowanych archiwalnymi modelami biegowymi. Ich projekty często łączą retro design z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Model Asics GEL?NYC to przykład takiego połączenia – dynamiczna sylwetka i wyrazista kolorystyka sprawiają, że buty świetnie wpisują się w trend athleisure. To sneakersy, które równie dobrze wyglądają w stylizacjach streetwearowych, jak i w casualowym wydaniu. Ciekawą propozycją jest także Asics GEL?DS Trainer 14, inspirowany biegowymi modelami z końca lat 2000. Oddychająca cholewka z siateczki poprawia wentylację, a technologia ASICS GEL stabilizuje stopę oraz zwiększa komfort podczas ruchu. Dzięki intensywnym kolorom, sneakersy świetnie uzupełniają wiosenne stylizacje, dodając im sportowego charakteru.