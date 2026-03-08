Za nami 10. edycja plebiscytu O!Lśnienia - Nagród Kulturalnych Onetu i Miasta Stołecznego Warszawy. Gala odbyła się w Nowym Teatrze w Warszawie. Nagrody trafiły m.in. do Macieja Siembieda za książkę "Gołoborze" oraz Jana Holoubka i Kaspra Bajona za serial "Heweliusz". "Tegoroczni laureaci reprezentują różne dziedziny i style, ale łączy ich odwaga, oryginalność i wyrazista artystyczna wizja" - komentowała inicjatorka plebiscytu, Katarzyna Janowska, cytowana przez Wirtualne Media. Uwagę przykuły nie tylko wyjątkowe wyróżnienia, ale również stylizacje gwiazd, które pojawiły się na gali.

REKLAMA

Zobacz wideo Rutkowski jest krytykowany za styl. Żona mówi wprost: Walczę z tym

Agnieszka Woźniak-Starak w stylowym komplecie. Katarzyna Warnke postawiła na koronkę

Agnieszka Woźniak-Starak brylowała na gali w oryginalnej stylizacji. Prezenterka pojawiła się w ciemnym komplecie - krótkiej spódnicy oraz marynarce. Do całości dobrała niezwykle gustowne dodatki, czyli długie kozaki ze złotymi klamrami, bordową torebkę oraz różowe kolczyki. Kreacja Woźniak-Starak z pewnością przykuła uwagę wszystkich. To samo można powiedzieć o Katarzynie Warnke, która postawiła na stylizację w stonowanych kolorach. Aktorka zaprezentowała się na gali w czarnej marynarce, spodniach i modnej bluzce z koronką. Wygląda na to, że Katarzyna Warnke na bieżąco śledzi trendy. Po zdjęcia gwiazd z gali zapraszamy do naszej galerii.

Galeria O!LśnieniaOtwórz galerię

Magdalena Cielecka cała na czarno. Bartosz Gelner też pojawił się na imprezie

Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner bardzo chronią swoją prywatność. Chociaż oboje pojawili się na gali, to na ściance pojawili się osobno. Magdalena Cielecka pozowała do zdjęć w czarnej kreacji. Wybrała na tę okazję dopasowane spodnie oraz marynarkę z wiązaniem przy szyi. To jednak nie wszystko. Aktorka postawiła także na mocny makijaż z wyraźnie podkreślonym okiem. Ukochany Cieleckiej zaprezentował się na gali w luźnej odsłonie, czyli jeansach oraz dopasowanym podkoszulku. Przed blaskami fleszy chroniły go okulary przeciwsłoneczne. Jak oceniacie stylizacje gwiazd na gali? Dajcie znać w sondzie na dole strony.