Za nami 10. edycja plebiscytu O!Lśnienia - Nagród Kulturalnych Onetu i Miasta Stołecznego Warszawy. Gala odbyła się w Nowym Teatrze w Warszawie. Nagrody trafiły m.in. do Macieja Siembieda za książkę "Gołoborze" oraz Jana Holoubka i Kaspra Bajona za serial "Heweliusz". "Tegoroczni laureaci reprezentują różne dziedziny i style, ale łączy ich odwaga, oryginalność i wyrazista artystyczna wizja" - komentowała inicjatorka plebiscytu, Katarzyna Janowska, cytowana przez Wirtualne Media. Uwagę przykuły nie tylko wyjątkowe wyróżnienia, ale również stylizacje gwiazd, które pojawiły się na gali.
Agnieszka Woźniak-Starak brylowała na gali w oryginalnej stylizacji. Prezenterka pojawiła się w ciemnym komplecie - krótkiej spódnicy oraz marynarce. Do całości dobrała niezwykle gustowne dodatki, czyli długie kozaki ze złotymi klamrami, bordową torebkę oraz różowe kolczyki. Kreacja Woźniak-Starak z pewnością przykuła uwagę wszystkich. To samo można powiedzieć o Katarzynie Warnke, która postawiła na stylizację w stonowanych kolorach. Aktorka zaprezentowała się na gali w czarnej marynarce, spodniach i modnej bluzce z koronką. Wygląda na to, że Katarzyna Warnke na bieżąco śledzi trendy. Po zdjęcia gwiazd z gali zapraszamy do naszej galerii.
Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner bardzo chronią swoją prywatność. Chociaż oboje pojawili się na gali, to na ściance pojawili się osobno. Magdalena Cielecka pozowała do zdjęć w czarnej kreacji. Wybrała na tę okazję dopasowane spodnie oraz marynarkę z wiązaniem przy szyi. To jednak nie wszystko. Aktorka postawiła także na mocny makijaż z wyraźnie podkreślonym okiem. Ukochany Cieleckiej zaprezentował się na gali w luźnej odsłonie, czyli jeansach oraz dopasowanym podkoszulku. Przed blaskami fleszy chroniły go okulary przeciwsłoneczne. Jak oceniacie stylizacje gwiazd na gali? Dajcie znać w sondzie na dole strony.