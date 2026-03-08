Niemiecka marka Birkenstock wyprzedaje najwygodniejsze buty na świecie. Klapki na korku Arizona to HIT

Są na nogach największych gwiazd Hollywood, modelek i influencerek. Od lat nie schodzą z listy najgorętszych trendów, a ich wygoda przeszła do legendy. Mowa oczywiście o klapkach Birkenstock Arizona! Te kultowe buty to obiekt pożądania, ale ich regularna cena potrafi przyprawić o zawrót głowy. Aż do teraz! Niemiecka marka czyści magazyny na wiosnę, a my znalazłyśmy model Arizona w cenie, która jest prawdziwą okazją.

Niemiecka maka Birkenstock czyści magazyny na wiosnę - kultowe klapki na korku teraz w świetnych cenach

To idealny moment, żeby sprawić sobie parę, o której marzyłaś od dawna, albo kupić kolejną w innym kolorze. Nie ma co czekać, bo najlepsze rozmiary i kolory na pewno szybko się wyprzedadzą. W końcu kto by nie chciał mieć najwygodniejszych butów na świecie za ułamek ich regularnej ceny? W Answear i PRM trwa już wyprzedaż, na której kupicie najmodniejsze buty na lato z dużym rabatem.

Bikenstock Arizona - legendarne klapki na korku zazwyczaj są drogie, ale nie na tej wyprzedaży

Model Arizona z dwoma charakterystyczymi paskami i dużymi klamrami to absolutny klasyk. Pasuje dosłownie do wszystkiego: do jeansów, lnianych spodni, zwiewnych sukienek i szortów. To właśnie te klapki najczęściej widujemy na zdjęciach paparazzi. Noszą je Gigi Hadid, Kendall Jenner, Katie Holmes i Reese Witherspoon. Udowadniają, że styl może iść w parze z niewiarygodnym komfortem. Arizona to dowód na to, że nie musisz cierpieć w szpilkach, żeby wyglądać modnie.

Wyprzedaż najwygodniejszych modeli Birkenstock fot. Instagram: @birkenstock

Najmodniejsze klapki na wiosnę i lato w rewelacyjnych cenach

Co jednak, jeśli cena oryginalnych Birkenstocków – nawet na promocji – wciąż jest zaporowa? Nic straconego! Fenomen klapków na korku jest tak ogromny, że modele inspirowane kultową Arizoną bez problemu znajdziesz w popularnych sieciówkach. Warto regularnie zaglądać do sklepów takich jak Zara, Reserved, Mango, a także Deichmann czy CCC. Choć nie zawsze zaoferują one tę samą, opatentowaną korkową wkładkę co oryginały, to wizualnie są bardzo zbliżone. Jeśli więc zależy ci głównie na modnym wyglądzie i nie chcesz wydawać kilkuset złotych, to świetna i o wiele tańsza alternatywa.