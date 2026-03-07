Modne buty na wiosnę 2026. Plecione baleriny Lasocki z CCC są stylowe i wygodne, a w Reserved cudo z owczej skóry

Modne baleriny na wiosnę - w Reserved są z owczej skóry w świetnych cenach

Jeśli cenisz sobie najwyższą jakość, ale nie chcesz wydawać fortuny, koniecznie zajrzyj do Reserved. Znalazłam tam prawdziwe cudo - baleriny wykonane z miękkiej owczej skóry. To materiał, który dopasowuje się do stopy jak druga skóra, dzięki czemu buty są nieprawdopodobnie wygodne już od pierwszego założenia. W ofercie królują minimalistyczne modele w odcieniach brązu oraz klasyczne czarne baleriny o nowoczesnym kroju. Nam w oko wpadły szczególnie te z subtelnym paskiem typu Mary Jane. W polskiej sieciówce znajdziesz skórzane perełki w niskich cenach.

REKLAMA

Baleriny z owczej skórry Fot. Reserved

Plecione baleriny z CCC od marki Lasocki

Marki Lasocki nie trzeba nikomu przedstawiać, to synonim jakości, nic dziwnego, że buty tej marki cieszą się ogromną popularnością, a Polki chętnie chodzą po nie do CCC. Na wiosnę 2026 brand przygotował coś wyjątkowego: plecione baleriny, które nawiązują do najgorętszych trendów z wybiegów. Plecionka dodaje butom lekkości i sprawia, że wyglądają niezwykle prestiżowo. To idealna opcja "do zadań specjalnych". Są stylowe, przewiewne i wygodne jak kapcie. Dostępne są w pięknych, naturalnych kolorach ziemi, takich jak koniakowy brąz czy delikatny beż. To inwestycja na lata, która nigdy nie wyjdzie z mody.

Plecione baleriny Lasocki z CCC Fot. CCC

Ażurowe baleriny z Born2be

Dla fanek lekkości i wygodny znalazłam świetną propozycję w Born2be. Ażurowe baleriny to absolutny HIT, który sprawdzi się nawet w cieplejsze dni. Dzięki wycięciom buty są niezwykle przewiewne, a przy tym wyglądają bardzo dziewczęco. Born2be oferuje mnóstwo modeli w bardzo atrakcyjnych cenach, często za ułamek kwoty, którą musielibyśmy zapłacić w droższych butikach. Znajdziesz tu zarówno modele z odkrytymi palcami, jak i te bardziej zabudowane, zdobione subtelnymi kokardkami. Są idealne do wiosennych sukienek i trencza! Jesli szukacie niedrogich butów na wiosnę, ale dobrze wykonanych i bardzo modnych, to znajdziecie je w tym popularnym butiku.