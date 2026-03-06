Ten kolor robi furorę wiosną. W Zarze i H&M pojawia się na każdej półce, ale nic nie przebije Reserved

Butter Yellow to HIT na wiosnę 2026

Maślany żółty to idealny kompromis między bezpiecznym beżem a radosnymi pastelami. Jest subtelny, elegancki, a jednocześnie wnosi do garderoby powiew świeżości, którego wszystkie potrzebujemy po zimie. W 2026 roku odchodzimy od krzykliwych barw na rzecz "cichego luksusu" w kolorowym wydaniu. Butter Yellow fenomenalnie podkreśla pierwszą opaleniznę, rozświetla cerę i – co najważniejsze – pasuje niemal do wszystkiego. Możesz go łączyć z klasycznym denimem, szarościami, a nawet czekoladowym brązem, który wciąż zostaje z nami w trendach.

Ubrania w kolorze Butter Yellow na wiosnę Fot. Reserved

Zara i H&M stawiają na maślane total looki

Wchodząc do Zary czy H&M, trudno nie odnieść wrażenia, że świat oszalał na punkcie tego koloru. Sieciówki oferują przede wszystkim minimalistyczne garnitury, oversize'owe marynarki i gładkie satynowe spódnice w tym odcieniu. To świetna opcja do biura, jeśli chcesz przełamać monotonię czerni i bieli. H&M dodatkowo stawia na dzianiny – lekkie sweterki i kardigany w kolorze masła to baza, która sprawdzi się w chłodniejsze wiosenne poranki. Jednak mimo ogromnego wyboru, to inna marka poszła o krok dalej, stawiając na detale, które robią różnicę.

Ubrania w najmodniejszym koloru wiosny znajdziesz w polskiej sieciówce

Dlaczego to właśnie kolekcje Reserved wzbudzają najwięcej emocji? Polska marka postawiła na formę, która idealnie współgra z delikatnością maślanego koloru. Zamiast prostych, biurowych fasonów, w Reserved znajdziemy kwintesencję wiosennego romantyzmu. Hitem są sukienki i bluzki z bufiastymi rękawami, ozdobione subtelnym, kwiatowym printem w odcieniach różu i zieleni, który na żółtym tle wygląda niezwykle szlachetnie. Nie brakuje też nawiązań do stylu retro – mowa o haftach angielskich (tzw. broderie anglaise) oraz ozdobnych guzikach i wiązaniach przy dekolcie. Reserved udowadnia, że Butter Yellow najlepiej czuje się w towarzystwie kobiecych detali. To ubrania, które chcemy zabrać na niedzielny spacer, randkę czy wiosenne przyjęcie w ogrodzie.