Skinny jeans wracają do szafy. Teraz Polki kupują zupełnie inny fason

Przez lata były fundamentem kobiecej garderoby, ale dziś ich czas dobiega końca. Choć skinny jeans wciąż mają swoje wierne fanki, świat mody ogłosił wielki powrót swobody. W 2026 roku na ulicach królować będzie objętość, luz i fasony, które nie tylko wyglądają stylowo, ale są też nieprawdopodobnie wygodne. Zobacz trzy modele, dla których Polki straciły głowę.
Modne jeansy na nowy sezon
Dopasowane rurki ustępują miejsca sylwetkom, które dają oddech. Projektanci i popularne sieciówki stawiają na modele, które optycznie wydłużają nogi, modelują biodra i dodają stylizacjom sznytu rodem z lat 70. i 90. Oto co będziemy nosić w nadchodzącym sezonie.

Jeansy flare - najmodniejszy fason spodni na wiosnę 2026

Jeśli szukasz spodni, które robią „efekt wow" dla sylwetki, jeansy typu flare są bezkonkurencyjne. Ten fason, znany szerzej jako dzwony, wraca do łask w wielkim stylu. Dlaczego warto go mieć? Rozszerzająca się od kolan nogawka w połączeniu z wysokim stanem potrafi optycznie dodać kilka centymetrów wzrostu i fantastycznie zrównoważyć proporcje ciała. W nowej kolekcji Reserved znajdziemy modele w głębokim odcieniu indygo, które idealnie wpisują się w biurowy dress code, ale też świetnie wyglądają w casualowym wydaniu z krótką kurtką typu bomber. To fason, który najlepiej prezentuje się z butami na obcasie lub sneakersami.

Modne jeansy na wiosnę 2026 - jeansy flare w Reserved
Modne jeansy na rok 2026: Levi's baggy dad

Dla fanek maksymalnego luzu i miejskiego szyku mamy dobrą wiadomość: trend „baggy" nie zwalnia tempa. Model Levi's Baggy Dad (dostępny m.in. na Answear) to kwintesencja stylu lat 90. Te spodnie wyglądają tak, jakbyś pożyczyła je z szafy taty, ale ich krój jest przemyślany tak, by podkreślać talię. Szerokie, niemal proste nogawki i miękki, wysokiej jakości denim sprawiają, że to najwygodniejsze spodnie, jakie będziesz mieć w szafie. Polki pokochały je za uniwersalność - wystarczy zestawić je z dopasowanym body i białą koszulą, by stworzyć look, który przyciąga wzrok. To idealna alternatywa dla tych, którzy cenią sobie swobodę ruchów ponad wszystko.

Jeansy Levi's Baggy Dad
Jeansy minimal w Stradivarius

Minimalizm w 2026 roku nie oznacza nudy, a dbałość o detale. W Stradivariusie furorę robią jeansy o prostym, szerokim kroju, które wyróżniają się jedną, istotną cechą: naszywanymi kieszeniami z przodu. To nawiązanie do stylu retro w nowoczesnym, czystym wydaniu. Jasny, przecierany denim i brak zbędnych ozdób sprawiają, że model ten jest niezwykle łatwy w stylizacji. Świetnie komponuje się z zamszowymi kurtkami w kolorze koniaku (który jest hitem sezonu!) oraz prostymi topami na ramiączkach. To propozycja dla kobiet, które szukają złotego środka między elegancją a codziennym komfortem. Jeśli chcesz odświeżyć swój wizerunek na wiosnę, te spodnie to absolutny must-have.

Jeansy minimal Stradivarius
