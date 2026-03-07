Skinny jeans wracają do szafy. Teraz Polki kupują zupełnie inny fason

Dopasowane rurki ustępują miejsca sylwetkom, które dają oddech. Projektanci i popularne sieciówki stawiają na modele, które optycznie wydłużają nogi, modelują biodra i dodają stylizacjom sznytu rodem z lat 70. i 90. Oto co będziemy nosić w nadchodzącym sezonie.

REKLAMA

Jeansy flare - najmodniejszy fason spodni na wiosnę 2026

Jeśli szukasz spodni, które robią „efekt wow" dla sylwetki, jeansy typu flare są bezkonkurencyjne. Ten fason, znany szerzej jako dzwony, wraca do łask w wielkim stylu. Dlaczego warto go mieć? Rozszerzająca się od kolan nogawka w połączeniu z wysokim stanem potrafi optycznie dodać kilka centymetrów wzrostu i fantastycznie zrównoważyć proporcje ciała. W nowej kolekcji Reserved znajdziemy modele w głębokim odcieniu indygo, które idealnie wpisują się w biurowy dress code, ale też świetnie wyglądają w casualowym wydaniu z krótką kurtką typu bomber. To fason, który najlepiej prezentuje się z butami na obcasie lub sneakersami.

Modne jeansy na wiosnę 2026 - jeansy flare w Reserved Fot. Reserved

Modne jeansy na rok 2026: Levi's baggy dad

Dla fanek maksymalnego luzu i miejskiego szyku mamy dobrą wiadomość: trend „baggy" nie zwalnia tempa. Model Levi's Baggy Dad (dostępny m.in. na Answear) to kwintesencja stylu lat 90. Te spodnie wyglądają tak, jakbyś pożyczyła je z szafy taty, ale ich krój jest przemyślany tak, by podkreślać talię. Szerokie, niemal proste nogawki i miękki, wysokiej jakości denim sprawiają, że to najwygodniejsze spodnie, jakie będziesz mieć w szafie. Polki pokochały je za uniwersalność - wystarczy zestawić je z dopasowanym body i białą koszulą, by stworzyć look, który przyciąga wzrok. To idealna alternatywa dla tych, którzy cenią sobie swobodę ruchów ponad wszystko.

Jeansy Levi's Baggy Dad Fot. Answear

Jeansy minimal w Stradivarius

Minimalizm w 2026 roku nie oznacza nudy, a dbałość o detale. W Stradivariusie furorę robią jeansy o prostym, szerokim kroju, które wyróżniają się jedną, istotną cechą: naszywanymi kieszeniami z przodu. To nawiązanie do stylu retro w nowoczesnym, czystym wydaniu. Jasny, przecierany denim i brak zbędnych ozdób sprawiają, że model ten jest niezwykle łatwy w stylizacji. Świetnie komponuje się z zamszowymi kurtkami w kolorze koniaku (który jest hitem sezonu!) oraz prostymi topami na ramiączkach. To propozycja dla kobiet, które szukają złotego środka między elegancją a codziennym komfortem. Jeśli chcesz odświeżyć swój wizerunek na wiosnę, te spodnie to absolutny must-have.