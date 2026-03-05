5 marca w warszawskiej Galerii Klif odbyło się spotkanie prasowe marki Deni Cler, podczas którego zaprezentowano najnowszą kolekcję na sezon wiosna-lato 2026. Wydarzenie przyciągnęło gwiazdy show-biznesu, które chętnie pozowały do zdjęć i testowały najnowsze propozycje marki. Wśród gości znalazły się między innymi Lidia Popiel, Beata Ścibakówna, Agnieszka Więdłocha, Katarzyna Żak oraz Beata Tadla.

REKLAMA

Zobacz wideo Senyszyn o stylu Nawrockiej: I w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu

Deni Cler. Agnieszka Więdłocha na różowo, Beata Ścibakówna w nietypowej spódnicy

Agnieszka Więdłocha tym razem postawiła na wygodę. Na ściance zapozowała w luźnym, pudrowo-różowym komplecie składającym się z koszuli oraz szerokich spodni o swobodnym kroju. Zestaw uzupełniły czarne, sportowe buty na białej platformie. Całość przełamała torebka z zamszu w kolorze karmelu z efektownymi frędzlami.

Gwiazdy na czerwonym dywanie. ZOBACZ ZDJĘCIAOtwórz galerię

Na wydarzeniu nie zabrakło także Beaty Ścibakówny, która wybrała stylizację utrzymaną w stonowanej palecie kolorów. Aktorka postawiła na połączenie czarnej bluzki z plisowaną spódnicą w granatowym odcieniu ozdobioną wyrazistym, geometrycznym wzorem. Do tego narzuciła jasny kardigan na ramiona, który dodał całemu zestawowi lekkości i bardziej casualowego charakteru. Całość uzupełniła czarną torebką przewieszoną przez ramię oraz klasycznymi rajstopami i butami w podobnym tonie.

Deni Cler. Beata Tadla i Lidia Popiel w ponadczasowej elegancji, Katarzyna Żak z retro akcentem

Beata Tadla z kolei wybrała klasyczną, ale pełną charakteru stylizację. Czarna, dopasowana koszula z lekko odsłoniętym dekoltem podkreśliła sylwetkę, natomiast ciemnobrązowa skórzana spódnica midi nadała całości charakteru. Stylizację uzupełniły czarne botki na obcasie oraz okulary o wyrazistych oprawkach. Na ponadczasową elegancję postawiła także Lidia Popiel. Była modelka wybrała czarny komplet - szerokie spodnie i prostą bluzkę - który przełamała jasnym, krótkim żakietem. Całość utrzymana była w minimalistycznym stylu - dopełniono ją czarną torebką i delikatnymi dodatkami.

Na ściance chętnie zapozowała również Katarzyna Żak, która zaprezentowała się w eleganckim look'u z wyraźnym retro akcentem. Aktorka postawiła na jasną, satynową bluzkę o luźnych rękawach i efektownym wiązaniu przy szyi, którą zestawiła z ciemnymi, szerokimi spodniami. Całość stylizacji dopełniły zamszowe botki w ciepłym, brązowym odcieniu oraz pojemna, skórzana torba.