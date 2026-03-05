5 marca w warszawskiej Galerii Klif odbyło się spotkanie prasowe marki Deni Cler, podczas którego zaprezentowano najnowszą kolekcję na sezon wiosna-lato 2026. Wydarzenie przyciągnęło gwiazdy show-biznesu, które chętnie pozowały do zdjęć i testowały najnowsze propozycje marki. Wśród gości znalazły się między innymi Lidia Popiel, Beata Ścibakówna, Agnieszka Więdłocha, Katarzyna Żak oraz Beata Tadla.
Agnieszka Więdłocha tym razem postawiła na wygodę. Na ściance zapozowała w luźnym, pudrowo-różowym komplecie składającym się z koszuli oraz szerokich spodni o swobodnym kroju. Zestaw uzupełniły czarne, sportowe buty na białej platformie. Całość przełamała torebka z zamszu w kolorze karmelu z efektownymi frędzlami.
Na wydarzeniu nie zabrakło także Beaty Ścibakówny, która wybrała stylizację utrzymaną w stonowanej palecie kolorów. Aktorka postawiła na połączenie czarnej bluzki z plisowaną spódnicą w granatowym odcieniu ozdobioną wyrazistym, geometrycznym wzorem. Do tego narzuciła jasny kardigan na ramiona, który dodał całemu zestawowi lekkości i bardziej casualowego charakteru. Całość uzupełniła czarną torebką przewieszoną przez ramię oraz klasycznymi rajstopami i butami w podobnym tonie.
Beata Tadla z kolei wybrała klasyczną, ale pełną charakteru stylizację. Czarna, dopasowana koszula z lekko odsłoniętym dekoltem podkreśliła sylwetkę, natomiast ciemnobrązowa skórzana spódnica midi nadała całości charakteru. Stylizację uzupełniły czarne botki na obcasie oraz okulary o wyrazistych oprawkach. Na ponadczasową elegancję postawiła także Lidia Popiel. Była modelka wybrała czarny komplet - szerokie spodnie i prostą bluzkę - który przełamała jasnym, krótkim żakietem. Całość utrzymana była w minimalistycznym stylu - dopełniono ją czarną torebką i delikatnymi dodatkami.
Na ściance chętnie zapozowała również Katarzyna Żak, która zaprezentowała się w eleganckim look'u z wyraźnym retro akcentem. Aktorka postawiła na jasną, satynową bluzkę o luźnych rękawach i efektownym wiązaniu przy szyi, którą zestawiła z ciemnymi, szerokimi spodniami. Całość stylizacji dopełniły zamszowe botki w ciepłym, brązowym odcieniu oraz pojemna, skórzana torba.