Delikatne pastele wracają do gry. Baby blue i butter yellow dosłownie wymiatają w wiosennych stylizacjach

Wiosna 2026 króluje pod znakiem pasteli! Kolor butter yellow jest przyjemny dla oka

Butter yellow to jeden z najbardziej charakterystycznych kolorów nadchodzącej wiosny. Projektanci lansują go przede wszystkim w lekkich sukienkach, marynarkach i kurtkach oversize. Dobrym przykładem jest sukienka mini z falbankami w maślanym odcieniu, która świetnie wpisuje się w trendy. Delikatny kolor sprawia, że stylizacja wygląda lekko i kobieco, a jednocześnie przyciąga uwagę. W casualowych zestawach butter yellow pojawia się także w bardziej wyrazistych elementach garderoby, takich jak kurtki oversize. W takim wydaniu kolor nabiera modowego charakteru i świetnie ożywia proste stylizacje z jeansami czy białym T-shirtem. Butter yellow szczególnie dobrze komponuje się z bielą, jasnym denimem i neutralnymi beżami.

modne kolory na wiosnę 2026 fot. Answear

Baby blue będzie rządził wiosną 2026. Niezwykle twarzowy odcień pasuje każdej kobiecie

Baby blue również mocno zaznacza swoją obecność w trendach na wiosnę 2026. Ten pastelowy błękit od lat kojarzy się z elegancją i świeżością, ale w tym sezonie projektanci interpretują go w bardziej współczesny sposób. Spójrz tylko na tę luźną, bawełnianą koszulę o kroju relaxed. Klasyczny fason w połączeniu z pastelowym odcieniem sprawia, że element garderoby wygląda jednocześnie ponadczasowo i bardzo modnie. Taka koszula świetnie sprawdzi się zarówno w biurowych stylizacjach, jak i w codziennych zestawach z jeansami czy spódnicą. Naszą uwagę przykuła również bawełniana spódnica mini, z pięknymi wyszywanymi wzorami. Wiosną warto łączyć ją z bielą, szarością lub srebrnymi dodatkami, dzięki czemu stylizacja będzie wyglądać świeżo i nowocześnie.

modne kolory na wiosnę 2026 fot. PRM

Pistacja jest obecna też w modzie! Ten niezwykle delikatny kolor jest idealny na każdą okazję

Pistacjowa zieleń to kolejny kolor, obok którego nie da się przejść obojętnie. Jest delikatna, elegancka i niezwykle uniwersalna. W modzie pojawia się m.in. w lekkich sukienkach maxi o prostym kroju. Pistacjowy kolor sprawia, że nawet minimalistyczny fason wygląda bardzo stylowo i świeżo. Tego typu sukienki świetnie sprawdzają się zarówno w codziennych stylizacjach, jak i podczas wiosennych imprez. Równie modnym rozwiązaniem są proste, gładkie bluzki w pistacjowym kolorze. To element garderoby, który łatwo dopasować do wielu stylizacji, zarówno z klasycznymi jeansami, jak i jasnymi spodniami materiałowymi. Pistacja świetnie komponuje się z ecru, beżem czy jasnym brązem, tworząc harmonijne, typowo wiosenne zestwy.