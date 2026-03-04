Gwiazdy wieczorem 4 marca 2026 roku wybrały się na premierę "Testamentu Ann Lee". Produkcja to dramat historyczno-muzyczny z 2025 roku w reżyserii Mony Fastvold, która współtworzyła scenariusz razem z Bradym Corbetem. W postać Ann Lee, czyli charyzmatycznej założycielki religijnej wspólnoty Shakersów w XVIII wieku, wciela się Amanda Seyfried. Podczas polskiej premiery na ściance królowała ponadczasowa czerń w zupełnie różnych odsłonach, od minimalistycznej elegancji, po nowoczesny look.

REKLAMA

Zobacz wideo Woliński o Top Model 14, weselach i Rzeźniczaku. Tak podsumował jego styl

Premiera "Testamentu Ann Lee". Gwiazdy w czerni na ściance

Danuta Stenka na premierze wystąpiła cała na czarno. Czarny golf zestawiła z szerokimi, garniturowymi spodniami o wysokim stanie, subtelnie ozdobionymi drobnymi aplikacjami. Całość dopełniły lakierowane loafersy na oraz mała torebka na cienkim pasku. Charakteru dodały geometryczne, wyraziste okulary.

Maria Dębska również postawiła na podobną kolorystykę. Wybrała jednak znacznie luźniejszy outift. Dopasowany czarny golf i klasyczne jeansy z wysokim stanem stworzyły harmonijną, nowoczesną bazę. Pasek ze złotą klamrą subtelnie podkreślił talię, a delikatna torebka na ramię dopełniła całość. W całym stroju widać dużą swobodę.

Maja Ostaszewska tego dnia wybrała elegancję. Oversize’owa marynarka w duecie z szerokimi spodniami stworzyła efektowną, garniturową sylwetkę. Kontrastowa biała bluzka z wiązaniem pod szyją dodała stylizacji lekkości. Która ze stylizacji najbardziej się wam podoba?

Zdjęcia w galerii.Otwórz galerię

Maja Ostaszewska niejednokrotnie zaskakiwała stylizacjami. To nie pierwszy raz, gdy zakłada elegancki strój

26 stycznia odbyła się gala rozdania Nagród im. Zbyszka Cybulskiego. Na wydarzeniu pojawiła się Maja Ostaszewska, która zachwyciła ubiorem. Jej strój to klasyczna, stonowana elegancja z nutą retro. Szary garnitur o luźniejszym kroju składa się z marynarki i spódnicy midi z asymetrycznym rozcięciem. Pod nim widać czarną bluzkę, która nadaje całości lekkości i przełamuje surowość materiału. Cały look uzupełniły czarne rajstopy oraz masywne buty na platformie, dodające charakteru i nowoczesnego akcentu. Zdjęcia znajdziecie TUTAJ.