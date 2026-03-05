Reserved, Sinsay, a może Zara? Te sukienki na wesele wyglądają jak z najdroższych salonów

W kolekcji Sinsay rządzi przede wszystkim dziewczęcy romantyzm. Sukienka midi z falbanami i wiązaniem przy dekolcie to jedna z naszych faworytów. Delikatne falbany nadają sylwetce ruchu, a wiązanie subtelnie podkreśla linię szyi. To fason idealny dla kobiet, które cenią swobodę, ale nie chcą rezygnować z kobiecego charakteru stylizacji. Druga propozycja - kobaltowa sukienka maxi to totalny hit nie tylko na wesele. Prosta linia i jednolita kolorystyka dają ogromne pole do popisu przy doborze dodatków: złote sandałki, wyraziste kolczyki czy kopertówka w kontrastowym odcieniu dopełnią całość. Dodatkowo marszczenie na brzuchu wysmukla sylwetkę i nadaje jej idealne proporcje. Będziesz zachwycona!
Marka Reserved ma takie sukienki, obok których nie da się przejść obojętnie. Koronkowy model midi to kwintesencja stylu vintage, który w ostatnich sezonach powraca na salony. Misterne zdobienia i długość za kolano tworzą stylizację idealną na klasyczne przyjęcie weselne. Na uwagę zasługuje także sukienka z szalem - minimalistyczna, ale z wyrafinowanym twistem. Doczepiany element dodaje stylizacji lekkości i sprawia, że całość wygląda bardziej wieczorowo. To świetna opcja dla kobiet, które lubią proste kroje, lecz szukają czegoś, co wyróżni je w tłumie. Na wesele będzie idealna!
W propozycjach Zara widać wyraźne inspiracje wybiegami. Drapowana sukienka z jedwabiu to model dla miłośniczek szlachetnych tkanin i perfekcyjnie skrojonych fasonów. Ułożenie materiału modeluje sylwetkę i podkreśla talię, a naturalny materiał pięknie pracuje w ruchu. To wybór, który łączy minimalizm z luksusem. Z kolei żakardowa sukienka z koralikami i cekinami to propozycja dla odważniejszych. Trend na błysk nie słabnie – cekiny, hafty i strukturalne tkaniny pojawiają się nie tylko na wieczornych galach, ale i na weselach. Taki model nie wymaga wielu dodatków - wystarczą klasyczne szpilki i mała torebka.