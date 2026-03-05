Reserved, Sinsay, a może Zara? Te sukienki na wesele wyglądają jak z najdroższych salonów

Sukienki na wesele z Sinsay możesz kupić za grosze! Sprawdzą się też na inne okazje

W kolekcji Sinsay rządzi przede wszystkim dziewczęcy romantyzm. Sukienka midi z falbanami i wiązaniem przy dekolcie to jedna z naszych faworytów. Delikatne falbany nadają sylwetce ruchu, a wiązanie subtelnie podkreśla linię szyi. To fason idealny dla kobiet, które cenią swobodę, ale nie chcą rezygnować z kobiecego charakteru stylizacji. Druga propozycja - kobaltowa sukienka maxi to totalny hit nie tylko na wesele. Prosta linia i jednolita kolorystyka dają ogromne pole do popisu przy doborze dodatków: złote sandałki, wyraziste kolczyki czy kopertówka w kontrastowym odcieniu dopełnią całość. Dodatkowo marszczenie na brzuchu wysmukla sylwetkę i nadaje jej idealne proporcje. Będziesz zachwycona!

sukienki na wesele fot. Sinsay

Reserved też ma piękne sukienki na wesele. Wybraliśmy fasony sprzyjające sylwetce

Marka Reserved ma takie sukienki, obok których nie da się przejść obojętnie. Koronkowy model midi to kwintesencja stylu vintage, który w ostatnich sezonach powraca na salony. Misterne zdobienia i długość za kolano tworzą stylizację idealną na klasyczne przyjęcie weselne. Na uwagę zasługuje także sukienka z szalem - minimalistyczna, ale z wyrafinowanym twistem. Doczepiany element dodaje stylizacji lekkości i sprawia, że całość wygląda bardziej wieczorowo. To świetna opcja dla kobiet, które lubią proste kroje, lecz szukają czegoś, co wyróżni je w tłumie. Na wesele będzie idealna!

sukienki na wesele fot. Reserved

Zara przeszła samą siebie! Te sukienki na wesele wyglądają jak z najdroższego salonu

W propozycjach Zara widać wyraźne inspiracje wybiegami. Drapowana sukienka z jedwabiu to model dla miłośniczek szlachetnych tkanin i perfekcyjnie skrojonych fasonów. Ułożenie materiału modeluje sylwetkę i podkreśla talię, a naturalny materiał pięknie pracuje w ruchu. To wybór, który łączy minimalizm z luksusem. Z kolei żakardowa sukienka z koralikami i cekinami to propozycja dla odważniejszych. Trend na błysk nie słabnie – cekiny, hafty i strukturalne tkaniny pojawiają się nie tylko na wieczornych galach, ale i na weselach. Taki model nie wymaga wielu dodatków - wystarczą klasyczne szpilki i mała torebka.