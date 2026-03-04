Znane marki wyprzedają największe perełki. Nie tylko Polo Ralph Lauren - znajdziesz też coś od Lacoste

Polo Ralph Lauren na wyprzedaży! Same perełki - od sukienek, po bluzy

Wyprzedaż znanych marek to nie tylko szansa na oszczędność, ale przede wszystkim możliwość budowania świadomej garderoby w oparciu o jakość i ponadczasowy design. Spójrz chociażby na amerykańską markę Polo Ralph Lauren, która nigdy nie wychodzi z mody. Zielona, gładka bluza z subtelnym logo to wręcz must-have na wiosnę! Świetnie wpisuje się w trendy na minimalistyczne zestawy z jasnymi jeansami lub plisowaną spódnicą. Na uwagę zasługuje także niebieska, bawełniana sukienka mini o rozkloszowanym kroju. To model idealny zarówno na co dzień, jak i na weekendowy wyjazd – wystarczy dobrać sneakersy albo sandały na obcasie. Sprawdź też inne propozycje marki idealne na teraz.

Polo Ralp Lauren fot. PRM

Lacoste też obniża ceny. Świetną jakość ubrań widać gołym okiem

Francuska marka Lacoste od lat łączy sportowe korzenie z elegancją w stylu smart casual. Zielona bluza bawełniana to odpowiedź na trend athleisure, który nie zwalnia tempa. Prosty fason i charakterystyczne logo krokodyla tworzą uniwersalny element garderoby kapsułowej. Z kolei granatowa koszula o kroju relaxed z klasycznym kołnierzykiem doskonale wpisuje się w trend na luźniejsze, bardziej swobodne outfity. Zestawiona z szerokimi spodniami lub rozkloszowaną spódnicą stworzy nowoczesny, miejski look - wygodny, ale z klasą.

Lacoste fot. PRM

JW Anderson taniej nawet o 50%! To dopiero perełki na wiosnę

Pora na coś z jeszcze wyższej półki! Na tak dużej wyprzedaży warto sięgnąć po projekty z wyraźnym, autorskim charakterem. Jeansowa spódnica midi z kieszeniami to model, który robi tak naprawdę całą stylizację - wystarczy prosty top i minimalistyczne dodatki aby wywołać efekt wow! Na wyprzedaży warto też sięgnąć po beżowy, dwurzędowy płaszcz przejściowy, który będzie inwestycją na lata. Klasyczny kolor i dopracowana konstrukcja sprawiają, że jest bardzo uniwersalny i nigdy nie wyjdzie z mody. W sezonie przejściowym noś go warstwowo - na marynarkę, bluzę lub lekką sukienkę.