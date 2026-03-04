Znane marki wyprzedają największe perełki. Nie tylko Polo Ralph Lauren - znajdziesz też coś od Lacoste

Wyprzedaż znanych marek to nie tylko szansa na oszczędność, ale przede wszystkim możliwość budowania świadomej garderoby w oparciu o jakość i ponadczasowy design. Spójrz chociażby na amerykańską markę Polo Ralph Lauren, która nigdy nie wychodzi z mody. Zielona, gładka bluza z subtelnym logo to wręcz must-have na wiosnę! Świetnie wpisuje się w trendy na minimalistyczne zestawy z jasnymi jeansami lub plisowaną spódnicą. Na uwagę zasługuje także niebieska, bawełniana sukienka mini o rozkloszowanym kroju. To model idealny zarówno na co dzień, jak i na weekendowy wyjazd – wystarczy dobrać sneakersy albo sandały na obcasie. Sprawdź też inne propozycje marki idealne na teraz.
Francuska marka Lacoste od lat łączy sportowe korzenie z elegancją w stylu smart casual. Zielona bluza bawełniana to odpowiedź na trend athleisure, który nie zwalnia tempa. Prosty fason i charakterystyczne logo krokodyla tworzą uniwersalny element garderoby kapsułowej. Z kolei granatowa koszula o kroju relaxed z klasycznym kołnierzykiem doskonale wpisuje się w trend na luźniejsze, bardziej swobodne outfity. Zestawiona z szerokimi spodniami lub rozkloszowaną spódnicą stworzy nowoczesny, miejski look - wygodny, ale z klasą.
Pora na coś z jeszcze wyższej półki! Na tak dużej wyprzedaży warto sięgnąć po projekty z wyraźnym, autorskim charakterem. Jeansowa spódnica midi z kieszeniami to model, który robi tak naprawdę całą stylizację - wystarczy prosty top i minimalistyczne dodatki aby wywołać efekt wow! Na wyprzedaży warto też sięgnąć po beżowy, dwurzędowy płaszcz przejściowy, który będzie inwestycją na lata. Klasyczny kolor i dopracowana konstrukcja sprawiają, że jest bardzo uniwersalny i nigdy nie wyjdzie z mody. W sezonie przejściowym noś go warstwowo - na marynarkę, bluzę lub lekką sukienkę.