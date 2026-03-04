"Królowa przetrwania" powraca z trzecim sezonem. We wzbudzającym duże emocje programie nastąpiły spore zmiany - w roli prowadzącej tym razem zobaczymy Małgorzatę Rozenek. O zwycięstwo ubiegają się z kolei Ilona Felicjańska, Nicol Pniewska, Dominika Serowska, Maja Rutkowski, Dominika Tajner, Monika Jarosińska, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska "Natalisa", Dominika Rybak, Anna Sowińska, Karolina Pajączkowska, Agnieszka Grzelak oraz Izabela Macudzińska-Borowiak. Jak zaprezentowały się na ściance w dniu premiery nowego sezonu?

Uczestniczki promują "Królową przetrwania". Zaszalały z kreacjami

Na evencie promującym nowy sezon "Królowej przetrwania", trudno oderwać wzrok od Dominiki Tajner. Celebrytka miała na sobie biały komplet składający się z bluzki z dużym dekoltem i bufiastymi rękawami oraz luźnych spodni. Całość była gęsto obszyta połyskującymi cekinami. Tajner zestawiła komplet z jasnymi butami na obcasie.

Ilona Felicjańska postawiła na bardziej klasyczny zestaw. Miała na sobie brązową oversize'ową marynarkę, którą zestawiła ze spodniami do kompletu. Felicjańska dobrała do stylizacji korale na długim sznurku. Na niebanalny strój zdecydowała się z kolei Dominika Serowska. Ukochana Marcina Hakiela miała na sobie kolorową, ażurową kreację z plecionego materiału. Serowska zestawiła stylizację z klapkami na wysokim obcasie.

Dominika Serowska o ślubie z Marcinem Hakielem. Mają już pewne plany

Jedną z uczestniczek nowego sezonu "Królowej przetrwania" jest Dominika Serowska. Ukochana Marcina Hakiela w grudniu ubiegłego roku była gościnią naszego podcastu "Galaktyka Plotek". W rozmowie z Marcinem Wolniakiem zdradziła nieco więcej na temat ślubnych planów. Jak przyznała, wraz z Hakielem rozważają zorganizowanie ceremonii w innym kraju. - Nie wiem, czy to jest Las Vegas, czy fajnie byłoby na plaży na Malediwach, czy we Włoszech w pięknej starej willi - wyjawiła.

Serowska podkreśliła również, że nie chce dużej imprezy z masą osób. Myślała nawet nad tym, aby zorganizować kameralną ceremonię, w której wzięliby udział tylko ona, jej partner i ich syn. - Miałam taki pomysł, żebyśmy polecieli sami gdzieś z Romeem i zrobili to we trójkę. Ale Marcin powiedział, że chciałby, aby były jego dzieci, nasi rodzice. Więc może do takiego bardzo kameralnego grona moglibyśmy się ograniczyć - dodała influencerka.