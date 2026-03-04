Pleciona torebka w Reserved, a w OCHNIK cudna shopperka z zamszu. Torebki polskich marek są idealne na wiosnę

Modne torebki na wiosnę znajdziesz w Ochniku! Od modeli hobo, po shopperki

W tym sezonie rządzą miękkie kształty, naturalne faktury i funkcjonalność. Niezależnie od tego, czy wybierzesz małą hobo, miejskiego shoppera czy kompaktową crossbody, jedno jest pewne - dobrze dobrana torebka potrafi całkowicie odmienić stylizację. Spójrz chociażby na czerwoną, skórzaną torebkę z oferty Ochnik! Zaokrąglony kształt i intensywny kolor sprawiają, że model przyciąga wzrok. Czerwień ożywi m.in. beżowe trencze i jasny denim, które królują wiosną. Warta uwagi jest też beżowa torebka zamszowa, nieco bardziej funkcjonalna niż model hobo. Zamsz wraca w wielkim stylu, szczególnie w zestawieniu z lekkimi sukienkami i marynarkami oversize. Sprawdź też inne modele, które wcale nie kosztują dużo!

modne torebki na wiosnę fot. Ochnik

Reserved też ma modne torebki na wiosnę. Znajdziesz tam modele na każdą okazję

W kolekcji Reserved widać wyraźny ukłon ku praktycznym modelom. Torebka z imitacji zamszu w neutralnym kolorze idealnie sprawdzi się do biura, na uczelnię czy weekendowy wypad za miasto. Prosta forma, stonowany kolor i brak zbędnych ozdobników to udany przepis na torebkę, która posłuży ci dłużej niż jeden sezon. A może bardziej spodoba ci się burgundowy shopper? Wręcz przeskalowane modele są jednym z najmocniejszych trendów sezonu - mieszczą dokumenty, kosmetyczkę i laptop, a przy tym zachowują modowy charakter. Wiosną łącz je z lekkimi garniturami lub sportowymi sneakersami.

modne torebki na wiosnę fot. Reserved

Modne torebki na wiosnę za niewielką cenę? Takie rzeczy w Sinsay!

Sinsay proponuje modne torebki na wiosnę inspirowane światowymi wybiegami! Torebka typu camera bag w monogram to hit dla miłośniczek printów w subtelnym wydaniu. Kompaktowa forma i regulowany pasek sprawiają, że to idealny wybór na co dzień. Z kolei torebka na ramię z kosmetyczką w wężowy wzór wpisuje się w trend animal print, który tej wiosny powraca w jasnych, piaskowych tonacjach. To świetny sposób, by przełamać minimalistyczną stylizację i dodać jej pazur. Inne modele też są niczego sobie!