"Doskonałość Mody Twój Styl 2025" to event, który odbył się 2 marca 2026 roku. Zgromadził wiele gwiazd polskiego show-biznesu, w tym aktorek oraz piosenkarek. Moda na czerwonym dywanie rządzi się swoimi prawami, co zauważyliśmy i tym razem. Co najmniej trzy kreacje z tego wyjątkowego wieczoru zasłużyły na wyróżnienie.

Dębska z prześwitami, a Stenka z zasadą "mniej znaczy więcej". Kukulska oryginalnie

Maria Dębska postawiła na zmysłową czerń w odważnym wydaniu. Aktorka wybrała dopasowaną sukienkę z koronkowymi prześwitami i głębokim dekoltem, która pięknie podkreśliła jej sylwetkę. Transparentne wstawki dodały stylizacji pazura, a błyszczące szpilki i delikatna biżuteria dopełniły wieczorowy efekt. Było kobieco, elegancko i z nutą drapieżności. Co z kolei założyła jej koleżanka po fachu?

Danuta Stenka zachwyciła w minimalistycznej, długiej sukni na jedno ramię. Prosta forma i lejąca tkanina sprawiły, że całość wyglądała niezwykle szykownie. Jej kreacja sięgała samej ziemi. Gwiazda "Nigdy w życiu!" postawiła na klasyczną czerń i wyraziste, długie kolczyki, które podkreśliły linię szyi. Udowodniła, że mniej znaczy więcej.

Natalia Kukulska wyróżniła się modową odwagą. Piosenkarka zaprezentowała się w nowoczesnym, warstwowym zestawie w stonowanym odcieniu szarości, który uzupełniła efektownym toczkiem. Krótka spódnica wyeksponowała nogi, a białe, ostro zakończone szpilki dodały stylizacji lekkości. Było świeżo, nietuzinkowo i z charakterem, tak jak to bywa u wokalistek.

Natalia Kukulska na ściance ma pełny makijaż. W naturalnej odsłonie również zachwyca

Na Instagramie gwiazdy możemy podejrzeć ją z nieco bardziej prywatnej strony, o czym pisaliśmy tutaj. Kukulska pokazała się wówczas w zupełnie innym wydaniu. Wokalistka opublikowała na InstaStories kаdry z wakacyjnego wypoczynku, na których próżno szukać ściankowego glamouru.

Gwiazda postawiła na naturalność – zaprezentowała promienną cerę i jedynie delikatnie podkreślone rzęsy, czego można pozazdrościć. Zrezygnowała z mocniejszego makijażu, wyraźnych brwi czy szminki. Wszystko wskazuje na to, że podczas urlopu odpuściła także podkład, pozwalając skórze w pełni odpocząć. Lubicie gwiazdy z takiej prywatnej odsłony?