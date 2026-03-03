Ażurowe buty podkręcą wiosenne stylizacje. W Born2be i Renee jest ich mnóstwo i to w dobrej cenie

Ażurowe mokasyny to idealne buty na wiosnę. W Renee znajdziesz same perełki

Ażurowe buty to jeden z mocniejszych trendów tej wiosny. Niezależnie od tego jaki model wybierzesz, zyskasz modny akcent i komfort na co dzień. W Renee znajdziesz piękne mokasyny, np. w odcieniach bieli i beżu, które świetnie odnajdą się w stylizacjach smart casual. Delikatne perforacje nie tylko przyciągają wzrok, ale także optycznie wysmuklają stopę. Białe ażurowe mokasyny z dekoracyjnym paskiem będą idealnym wyborem do cygaretek i lnianej koszuli, natomiast beżowe modele z metalową ozdobą podkreślą charakter stylizacji z garniturem w jasnym kolorze. Takie buty z powodzeniem sprawdzą się zarówno w biurze, jak i podczas weekendowego spaceru.

Ażurowe balerinki to idealne buty na wiosnę. Znajdziesz je m.in. w Born2be

Balerinki wracają w odświeżonej odsłonie! Ażurowe modele inspirowane plecionką oraz te zdobione kwiatami 3D doskonale wpisują się w trend cottagecore i dziewczęcej elegancji. Beżowe balerinki o strukturze imitującej wiklinowy splot będą świetnym uzupełnieniem sukienek midi i rozkloszowanych spódnic. Z kolei zielone buty z kwiatem na czubku są wręcz idealne do prostych zestawów z jeansami i białym T-shirtem. Ażurowa konstrukcja sprawia, że nawet przy wyższych temperaturach stopa pozostaje świeża i lekka. W Born2be znajdziesz też sporo innych propozycji!

Ażurowe trampki podkręcą stylizację. W Born2be i Renee jest ich mnóstwo

Miłośniczki casualowych stylizacji również znajdą coś dla siebie. Ażurowe trampki na grubej platformie czy z cholewką przed kostkę to hit sezonu. Łączą sportowy luz z uroczym detalem, dzięki czemu świetnie komponują się zarówno z dresowymi kompletami, jak i z rozkloszowanymi sukienkami. Szary model na podwyższonej podeszwie dodaje kilku centymetrów, zachowując lekkość całej stylizacji. Białe trampki z delikatnymi wycięciami to natomiast uniwersalna baza pasująca niemal do wszystkiego!