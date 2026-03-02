Powrót na stronę główną

Bluzki z Reserved i Mango wyglądają luksusowo, a kosztują mniej, niż myślisz. W Sinsay też perełki

Koronka, hafty, asymetryczne dekolty i subtelne marszczenia - wiosną postaw na romantyczną elegancję w nowoczesnym wydaniu. Sprawdzamy, które bluzki z kolekcji Reserved, Sinsay i Mango wpisują się w najmocniejsze trendy sezonu i sprawdzą się na różnego rodzaju uroczystości.
fot. Instagram @mango

Eleganckie bluzki na wiosenne okazje? W Reserved znajdziesz urocze modele 

Koronka, hafty, falbany i asymetria tworzą garderobę idealną na różnego rodzaju wiosennych uroczystości. Warto postawić na modele, które łatwo wystylizować - z marynarką, spodniami w kant lub klasycznymi jeansami. Jedna dobrze dobrana bluzka potrafi całkowicie odmienić charakter stylizacji. W kolekcji Reserved wyraźnie widać ukłon w stronę dziewczęcych, uroczych form. Koronkowa bluzka o dopracowanej strukturze to ukłon w stronę klasyki, ale w świeżej, wiosennej odsłonie. Transparentne wstawki i delikatny deseń dodają lekkości, dzięki czemu model świetnie sprawdzi się w zestawieniu z satynową spódnicą midi. Drugą propozycją jest bawełniana bluzka z bufiastymi rękawami o pięknym, masełkowym kolorze. Gładka faktura i fason sprzyjający sylwetce czynią ją bazą do kapsułowej garderoby. 

fot. Reserved

Eleganckie bluzki na wiosenne okazje są też w Sinsay! Twarzowe kolory i piękne kroje

Sinsay udowadnia, że modna elegancja nie musi oznaczać wysokiej ceny. Bluzka z marszczeniami wpisuje się w trend podkreślania sylwetki poprzez konstrukcję materiału. Drapowania i szerokie rękawy nadają stylizacji dziewczęcego charakteru, idealnego na wiosenne przyjęcia czy spotkania w plenerze. Z kolei asymetryczna, koronkowa bluzka z długim rękawem to propozycja dla kobiet, które nie boją się odważnych stylizacji. Asymetryczny dół przyciąga wzrok i przełamuje klasyczną formę, a koronka dodaje szlachetności. Będziesz zachwycona efektem!

fot. Sinsay

Mango ma bardzo modowe eleganckie bluzki na wiosenne okazje. Zadasz w nich szyku!

A co słychać w kolekcji Mango? Bardzo spodobała nam się haftowana bluzka z falbankami, łącząca romantyzm z nutą retro. To model, który nie potrzebuje wielu dodatków, wystarczą proste spodnie palazzo lub spódnica i to w zasadzie tyle. Druga propozycja to bawełniana bluzka z asymetrycznym dekoltem w pięknym kolorze baby blue. Odsłonięta linia ramienia i dopasowany krój podkreślają sylwetkę, jednocześnie zachowując klasę. Taka bluzka sprawdzi się na każdą wiosenną okazję!

fot. Mango
 

