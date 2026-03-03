Te perfumy Paco Rabanne to ulubieniec Gigi Hadid. Jedni je kochają, inni nienawidzą

Te perfumy jedni kochają, innym już się znudził. Ale ich fanką jest Gigi Hadid. Paco Rabanne One Milion Gold zaleją ulice wiosną!

One Million Gold for Her to zapach, który ma tyle samo fanek, co przeciwniczek. Jedni mówią, że jest „zbyt intensywny", inni – że „uzależnia". Ale faktem jest, że to właśnie po niego sięgają gwiazdy, w tym Gigi Hadid, która wielokrotnie była widziana z charakterystycznym złotym flakonem. To perfumy dla kobiet, które lubią być zauważone. Słodkie, ciepłe, zmysłowe – idealne na wiosenne wieczory i randki. I choć nie każdemu przypadną do gustu, to trudno przejść obok nich obojętnie.

Perfumy Paco Rabanne One Milion Fot. Instagram: @gigihadid

Najpiękniejsze perfumy na wiosnę. Kobiety (i mężczyźni też) oszaleli na punkcie zapachów Carolina Herrera

Najpiękniejsze perfumy na wiosnę wcale nie muszą być lekkie jak płatki kwiatów. Czasem to właśnie te bardziej „widoczne" zapachy robią nam humor, a ludzie w windzie nagle pytają, czym pachniesz. I tu wchodzą klasyczne uwodziciele w stylu zapachów Carolina Herrera, które mają energię wieczornego wyjścia nawet o 9 rano. Wiosna 2026 zapowiada się wyjątkowo słodko i… bardzo intensywnie. W rankingach sprzedaży królują zapachy Carolina Herrera, które od miesięcy nie schodzą z list bestsellerów. Good Girl, Very Good Girl czy Blush to perfumy, które pokochały zarówno kobiety, jak i mężczyźni, i to nie tylko za flakony w kształcie szpilek.

Perfumy francuskiej marki Lancome - zapachy na wiosnę i lato

Wiosna i lato to także czas, kiedy na podium wracają klasyki od Lancôme. Marka słynie z kobiecych, eleganckich kompozycji, które pasują zarówno na co dzień, jak i na większe wyjścia. W perfumeriach szczególną popularnością cieszą się warianty z linii La Vie Est Belle oraz świeższe, bardziej kwiatowe odsłony. To zapachy, które świetnie sprawdzają się w cieplejsze dni – lekkie, ale trwałe, z wyczuwalną francuską elegancją.