Gala BRIT Awards to jedno z najpopularniejszych wydarzeń w przemyśle muzycznym, podczas którego nagradza się artystów za ich osiągnięcia. Do najpopularniejszych kategorii należą m.in. Artist of the Year, International Song of the Year oraz Album of the Year. Oprócz występów i nagród na gali największą uwagę przykuwają stylizacje gwiazd. Na wydarzeniu pojawili się m.in. Harry Styles, Rosalia, Olivia Dean, Kelly i Sharon Osbourne, Sombr oraz Jade Thirlwall.

REKLAMA

Zobacz wideo Wieniawa o fenomenie Swift. Ma jasne zdanie

BRIT Awards. Harry Styles postawił na klasykę. Rosalia w piórach

Na gali BRIT Awards pojawił się Harry Styles. Muzyk słynie z oryginalnych i często kolorowych stylizacji, ale tym razem zdecydował się na klasyczną opcję. Pozował na ściance w luźnym garniturze w paski, który zestawił z jasną koszulą i krawatem. Do całości dobrał czarno-białe mokasyny. Trzeba przyznać, że prezentował się naprawdę stylowo.

Na odważniejszą kreację zdecydowała się Rosalia. Wokalistka przybyła na galę w kremowej kreacji z piórami, która odsłoniła jej ramiona i brzuch. Ciężko zaliczyć tę stylizację do udanych. Sami się o tym przekonajcie, zaglądając do naszej galerii zdjęć. Znajdziecie tam fotografie gwiazd z gali BRIT Awards.

Galeria BRITOtwórz galerię

BRIT Awards. Kelly i Sharon Osbourne skradły show. Tak wyglądały na gali

Na ściance zaprezentowały się także Kelly i Sharon Osbourne. Obie postawiły na czarne kreacje. Kelly wystąpiła w dopasowanej sukni do ziemi i bolerku w piórach. Sharon brylowała przed kamerami w rozkloszowanych spodniach, kamizelce, białej koszuli i długim płaszczu. Kelly i Sharon Osbourne pojawiły się na gali ze względu na wyjątkową nagrodę dla Ozzy'ego Osbourne'a, który został uhonorowany za całokształt twórczości.

Przypomnijmy, że muzyk zmarł na zawał serca w lipcu 2025 roku. Żona Ozzy'ego wspomniała o jego ostatnich chwilach w wywiadzie. - Całą noc ciągle wstawał do łazienki, była chyba 4.30, i powiedział, żebym się obudziła (...). A potem powiedział: "Pocałuj mnie, mocno mnie przytul - opowiadała Sharon Osbourne w rozmowie z Piersem Morganem.