Wiosenne kurtki lekkie jak piórko. Szałwiowa pikówka z Medicine jest piękna. Perełki cenowe też w Sinsay i Zara

Pikowane kurtki na wiosnę w niskich cenach - perełki z Medicine

Jeśli szukacie czegoś, co wyróżni was z tłumu, koniecznie zajrzyjcie do Medicine. Nasze serca skradła szałwiowa pikówka, która jest absolutnym hitem tej kolekcji. Ten kolor to istny majstersztyk – jest świeży, twarzowy i pasuje zarówno blondynkom, jak i brunetkom. Kurtka ma luźniejszy fason, więc spokojnie założycie pod nią ulubioną bluzę, gdyby marzec okazał się kapryśny. Jest niesamowicie lekka, a oryginalne przepikowania sprawiają, że wygląda na o wiele droższą, niż jest w rzeczywistości. To idealna opcja dla dziewczyn, które cenią sobie luz z nutką elegancji

REKLAMA

Pikowane kurtki na wiosnę z Medicine Fot. Answear

Kurtki pikowane Sinsay

Nie chcecie wydawać fortuny na jeden sezon? Sinsay jak zwykle ratuje sytuację i portfele. W ich nowej ofercie zaroiło się od kurtek przejściowych w superniskich cenach. Królują tu kolory ziemi – głębokie brązy, oliwkowa zieleń i klasyczna czerń. Znajdziecie tam modele z modnym wiązaniem w talii, które fajnie modeluje sylwetkę i nie robi z nas "bezkształtnej bryły". To świetna opcja na co dzień – do biegania po mieście, na zakupy czy spacer z psem. Jeśli polujecie na "tanie i modne", to właśnie ten adres. Upolujecie tam prawdziwe okazje za grosze!

Pikowane kurtki na wiosnę Fot. Sinsay

Pikowane kurtki z Zary z wiosennej kolekcji

Na koniec królowa hiszpańskich sieciówek. Zara w tym sezonie stawia na nowoczesność i nieco krótsze kroje. Ich wiosenne pikowane kurtki to kwintesencja miejskiego szyku. W ofercie rzucają się w oczy modele typu bomber oraz krótkie kurtki o pudełkowym kroju, które genialnie wyglądają do spodni z wysokim stanem. Kolorystyka? Stonowana i elegancka – khaki, beże i złamana biel. To propozycje dla fashionistek, które lubią śledzić najnowsze trendy i chcą wyglądać jak zagraniczne it-girls.