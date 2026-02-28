W piątkowy wieczór, 27 lutego, do Muzeum POLIN przybyły znane osoby ze świata mediów, by wziąć udział w Gali Nagród Mariusza Waltera. Wydarzenie zostało ustanowione w 2023 roku przez Fundację im. Bożeny i Mariusza Walterów. Zaproszeni chętnie pozowali do zdjęć na czerwonym dywanie, podkreślając prestiżowy charakter ceremonii. Nie mogło zabraknąć Grażyny Torbickiej. Taki wybrała strój.

Grażyna Torbicka na Gali Nagród Mariusza Waltera. Tak wyglądała

Grażyna Torbicka postawiła na klasyczną, bardzo elegancką stylizację w postaci nowoczesnego smokingu. Miała na sobie czarny garnitur o dopasowanym kroju z marynarką o wyraźnie zarysowanych ramionach i satynowych klapach szalowych, które dodały całości wieczorowego charakteru. Spodnie były długie, proste i lekko lejące się, co sprawiało, że sylwetka dziennikarki wyglądała proporcjonalnie, a delikatny połysk materiału dodawał stylizacji subtelnego blasku.

Stylizację uzupełniła minimalistyczna biżuteria, cienki naszyjnik z niewielką zawieszką oraz subtelne kolczyki. Grażyna Torbicka, której powierzono rolę prowadzącej galę, po raz kolejny udowodniła, że ma wyczucie stylu. Jej profesjonalny wizerunek idealnie wpisywał się w rangę wydarzenia. Zdjęcia stylizacji zobaczycie w naszej galerii:

Grażyna Torbicka nie od dziś zachwyca stylem. "Czuć spójność z osobowością dziennikarki"

Grażyna Torbicka od lat uchodzi za ikonę polskiej telewizji i stylu. Oprócz sukcesów zawodowych dziennikarka słynie z ponadczasowego, świadomego podejścia do mody. Jakiś czas temu ekspertka i stylistka Róża Augustyniak w rozmowie z Plotkiem przyjrzała się jej stylizacjom, wskazując ich wyjątkowe cechy. Zauważyła podobieństwo stylu dziennikarki do stylu francuskiej aktorki Philippine Leroy-Beaulieu z serialu "Emily w Paryżu". - Znajduję między paniami kilka wspólnych czynników: między innymi upodobanie do czerni, przełamywania klasyki, odsłaniania ciała ze smakiem i podkreślania sylwetki - stwierdziła.

Styl Torbickiej ekspertka określa jako naturalny, szlachetny i spójny z jej osobowością. - Bardzo przemawia do mnie naturalność i szlachetność, które przejawiają się w stylizacjach pani Grażyny; czuć spójność z jej osobowością. Widać, że pani Grażyna przygląda się trendom i jest na nie otwarta, ale jej stylizacje nie są przekombinowane, za to zawsze kobiece i z klasą. Odbieram ją jako świadomą kobietę o właściwym poczuciu wartości. W końcu styl buduje nie tylko samo ubranie i dodatki, ale też charyzma i osobowość - podsumowała.