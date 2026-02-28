Adidas zrobił coś szalonego, wyprzedaje Gazelle za ułamek ceny. Co na to Nike i Puma? Przeceniły najmodniejsze sneakersy

Wyprzedaż adidas Gazelle - kolorowe snekaersy na wiosnę teraz w świetnych cenach

Model Gazelle, który od kilku sezonów nie schodzi z nóg największych gwiazd (nosi je m.in. Harry Styles czy Brad Pitt!), trafił na gigantyczną wyprzedaż. To idealny moment, by zaopatrzyć się w parę na wiosnę, zwłaszcza że w niższych cenach dostępne są te najbardziej pożądane, soczyste kolorystyki. Miętowe, pudrowy róż, a może intensywny granat? Te zamszowe klasyki w stylu retro pasują dosłownie do wszystkiego 0od zwiewnych sukienek po luźne jeansy. Jeśli marzyłyście o adidas Gazelle, ale odstraszała was regularna cena, to teraz są już w zasięgu ręki.

Puma czyści magazyny na wiosnę. Palermo i Speedcat teraz dużo taniej

Puma nie zamierza oddać walkowerem tytułu króla wiosennych stylizacji. Marka robi generalne porządki w magazynach, dzięki czemu dwa najgorętsze modele ostatnich miesięcy możecie kupić ze sporą zniżką. Po pierwsze: Puma Palermo. To absolutny hit w stylu "terrace culture", który depcze po piętach Sambom - są zgrabne, kolorowe i mega stylowe. Ale to nie wszystko! Do gry wraca moda z lat 2000., a wraz z nią model Speedcat. Te buty inspirowane Formułą 1, które pokochała Emily Ratajkowski, to opcja dla odważnych it-girls. Teraz oba modele upolujecie w cenach, które nie zrujnują portfela.

Sneakersy Puma Palermo Fot. Instagram: @pumasportstyle

Najmodniejsze modele Nike Air Max na wiosnę - teraz upolujesz je na wyprzedaży

Na koniec wisienka na torcie, czyli Nike i ich nieśmiertelna seria Air Max. Jeśli szukacie butów, które dodadzą wam kilka centymetrów wzrostu i zapewnią komfort chodzenia jak po chmurce, to jest ten moment. Na wyprzedaż trafiły zarówno klasyczne "dziewięćdziesiątki", jak i bardziej nowoczesne sylwetki. Wiosną stawiamy na biel, beże i pastelowe wstawki, a te modele są teraz dostępne w super ofertach. Nike Air Max to inwestycja na lata, one po prostu nie wychodzą z mody. Warto się pospieszyć, bo najpopularniejsze rozmiary znikają jako pierwsze!