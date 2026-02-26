Polskie sieciówki mają piękne sukienki na wiosnę. Modele z Medicine czy Sinsay kosztują grosze

Sukienki na wiosnę z Medicine to prawdziwe szaleństwo barw i printów

Sukienki na wiosnę grają w tym sezonie pierwsze skrzypce. Niezależnie od tego, czy bliżej ci do artystycznych printów, romantycznych detali czy minimalistycznej elegancji, jedno jest pewne - dobrze dobrana sukienka potrafi całkowicie odmienić stylizację. Medicine słynie z odważnych wzorów i nieoczywistych połączeń kolorystycznych. Wiosną stawia na długości midi i maxi oraz rozkloszowane fasony, które pięknie pracują w ruchu. Model midi w wersji wielobarwnej to propozycja dla kobiet, które lubią, gdy stylizacja robi się sama. Wyrazisty print i podkreślona talia sprawiają, że wystarczy dodać proste baleriny lub botki, by stworzyć gotowy look do pracy czy na randkę. Rozkloszowany dół dodaje lekkości i subtelnie modeluje sylwetkę. Z kolei jeansowa sukienka w granatowym odcieniu to ukłon w stronę klasyki. Denim w długiej, rozkloszowanej formie wygląda świeżo i bardzo wiosennie. Noś ją z paskiem w talii i sneakersami albo z kowbojkami - efekt wow gwarantowany!

REKLAMA

sukienki na wiosnę fot. Answear

Sinsay wie jakie sukienki warto nosić wiosną. Niezwykle wygodne, zwiewne modele w supercenach

W kolekcji Sinsay widać wyraźny ukłon w stronę kobiecych, lekkich form. Ażurowe wstawki, delikatne wzory i szmizjerkowe kroje wpisują się w wiosenny vibe. Sukienka midi z ażurowymi elementami to idealna opcja na cieplejsze dni. Subtelne prześwity dodają jej lekkości, a długość midi sprawia, że model jest uniwersalny - sprawdzi się zarówno w biurze, jak i podczas weekendowego spaceru. Wystarczy dobrać plecioną torebkę i sandały na niskim obcasie. Na uwagę zasługuje także wzorzysta szmizjerka z falbankami. Luźny krój modeluje sylwetkę, a print ożywia stylizację. Jesteśmy na tak!

sukienki na wiosnę fot. Sinsay

W Reserved też znajdziesz sporo sukienek na wiosnę! Piękne i w cenach na każdą kieszeń

Reserved proponuje w tym sezonie modele, które łączą wygodę z dopracowanym designem. Wzorzysta sukienka maxi przyciąga uwagę printem i efektownym krojem. Długość do kostek w połączeniu z lekką tkaniną tworzy efekt lekkiej sylwetki. Ta kreacja jest wręcz idealna na rodzinne uroczystości czy wiosenne wyjazdy! Sukienka z wiskozy też jest niczego sobie! Delikatna, oddychająca tkanina sprawia, że model zapewni komfort nawet w cieplejsze dni. Prosty krój daje ogromne pole do popisu - z czym jej nie zestawisz będziesz wyglądać świetnie!