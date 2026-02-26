Kamila Boś zdobyła rozgłos w polskich mediach dzięki ósmej edycji "Rolnik szuka żony". "Królowa pieczarek" obecnie zwiedza Stany Zjednoczone i nie stroni na Instagramie od kadrów z podróży. Influencerka odwiedziła obiekt będący strzałem w dziesiątkę dla fanów kosmosu - NASA Space Center. Podczas wizyty pokazała nietypową stylizację.

Kamila Boś w "piżamie" w USA. Odważny wybór

Znana rolniczka zaskoczyła fanów ostatnią kreacją - na zwiedzanie Stanów wybrała granatowe spodnie w paski, które mogą przypominać piżamę. Do tego luźny T-shirt ze zdjęciem i stylowa torebka Louis Vuitton. Całość Boś podbiła sneakersami, więc na pewno było jej wygodnie. Zdecydowanie woli wyraziste kolory, a nie klasykę. "Houston, mamy problem! Amerykański sen trwa. Zabrakło nam lotu do kosmosu" - napisała w opisie rolniczka.

Obserwatorzy Boś od razu ruszyli do komentowania posta. "Kolor tych spodni to idealnie twój kolor! Sztos!", "Mega", "Ale super!" - czytamy. To nie pierwszy raz, kiedy rolniczka pokazuje modowe inspiracje na Instagramie. Boś uwielbia się stroić, więc na jej profilu znajdziemy także kreacje wieczorowe oraz inne, bardziej miejskie.

Kamila Boś dorobiła się fortuny na pieczarkach, ale nie lubi tego pokazywać. Tak mówi o bogactwie

Bizneswoman nie narzeka na brak pieniędzy - widać, że dba o siebie i korzysta z życia, co niektórym nie musi się podobać. Rolniczka może pozwolić sobie na wiele udogodnień, ale nie wszystko ma ochotę pokazywać fanom. - Miałam bardzo duży problem z tym, żeby pokazać samochód, jaki sobie kupiłam. Pamiętam, rok temu, miałam bardzo zły czas, naprawdę wszystko, co mogło się wykoleić, wykoleiło się, wszystko szło nie tak, problemy niesamowite w pieczarkarni i ja mówię sobie, na urodziny w nagrodę za to wszystko zamawiam sobie samochód - mówiła w "Ja wysiadam".

- Do tej pory chyba w sumie nie powiedziałam, jakim samochodem jeżdżę albo nie pokazałam na przykład prezentu, który dostałam pod choinkę. No bo ja też nie chcę pokazywać, że mam drogie rzeczy, bo też nie wszystko mam drogie - dodała rolniczka.