Kolor wraca do gry. Te sneakersy to HIT na wiosnę - model adidas lubi też Maffashion

Kolorowe sneakersy marki adidas to fundament wiosennej, miejskiej garderoby. Nawiązania do lat 80. i 90., kontrastowe paski oraz pudrowe róże czy energetyczne zielenie świetnie wpisują się w trendy. Maffashion w jednej z ostatnich stylizacji postawiła na zielony model adidas SL 72 w komplecie z długim płaszczem, luźnymi spodniami dresowymi i sweterkiem w paski. W stylizacji jest dużo koloru, dlatego czarny płaszcz i czarna torebka idealnie tonują całość. Do wyboru masz też inne wersje kolorystyczne, takie jak czerwień, błękit czy róż. Na wiosnę będą jak znalazł.
Niebieskie, zamszowe Speedcat OG będą totalnym hitem w wiosennych stylizacjach. Model inspirowany sportami motorowymi ma smukły design i niską podeszwę, co wpływa na komfort i co bardzo cenią sobie użytkownicy. Z powodzeniem dopasujesz je do sukienki lub bardziej eleganckich spodni. Jeśli natomiast lubisz modowe eksperymenty, zwróć uwagę na srebrne sneakersy Puma x ROMBAUT - metaliczne wykończenie i futurystyczna linia sprawiają, że to najmocniejszy punkt stylizacji. Noś je z minimalistycznym total black albo z szerokimi spodniami cargo i krótkim topem. Każda wersja będzie prezentować się fenomenalnie!
Sneakersów New Balance nie trzeba nikomu przedstawiać. Marka produkuje hit za hitem - spójrz chociażby na model 740, który powraca jako reinterpretacja biegowego klasyka z lat 2000., z siateczkową cholewką i porządną podeszwą. To sneakersy wręcz stworzone do stylizacji na co dzień! A model 530? To kolejna klasyka, którą trzeba mieć. Retro design i elementy w kolorze zieleni idealnie wpisują się w trendy. Zestaw je z sukienką lub jeansami typu flare. Będziesz się czuć na maxa komfortowo, a twój outfit będzie przyciągać spojrzenia. Przekonaj się, że warto je mieć w swojej szafie na wiosnę!