Kolor wraca do gry. Te sneakersy to HIT na wiosnę - model adidas lubi też Maffashion

Sneakersy adidas rządzą w stylizacjach streetwear. Maffashion stylizuje je w świetny sposób

Kolorowe sneakersy marki adidas to fundament wiosennej, miejskiej garderoby. Nawiązania do lat 80. i 90., kontrastowe paski oraz pudrowe róże czy energetyczne zielenie świetnie wpisują się w trendy. Maffashion w jednej z ostatnich stylizacji postawiła na zielony model adidas SL 72 w komplecie z długim płaszczem, luźnymi spodniami dresowymi i sweterkiem w paski. W stylizacji jest dużo koloru, dlatego czarny płaszcz i czarna torebka idealnie tonują całość. Do wyboru masz też inne wersje kolorystyczne, takie jak czerwień, błękit czy róż. Na wiosnę będą jak znalazł.

REKLAMA

Nie tylko Speedcat. Puma ma też inne piękne sneakersy na wiosnę

Niebieskie, zamszowe Speedcat OG będą totalnym hitem w wiosennych stylizacjach. Model inspirowany sportami motorowymi ma smukły design i niską podeszwę, co wpływa na komfort i co bardzo cenią sobie użytkownicy. Z powodzeniem dopasujesz je do sukienki lub bardziej eleganckich spodni. Jeśli natomiast lubisz modowe eksperymenty, zwróć uwagę na srebrne sneakersy Puma x ROMBAUT - metaliczne wykończenie i futurystyczna linia sprawiają, że to najmocniejszy punkt stylizacji. Noś je z minimalistycznym total black albo z szerokimi spodniami cargo i krótkim topem. Każda wersja będzie prezentować się fenomenalnie!

sneakersy Puma fot. prm.com

Nie zapomnij o sneakersach New Balance na wiosnę. Świetne nawet do sukienki

Sneakersów New Balance nie trzeba nikomu przedstawiać. Marka produkuje hit za hitem - spójrz chociażby na model 740, który powraca jako reinterpretacja biegowego klasyka z lat 2000., z siateczkową cholewką i porządną podeszwą. To sneakersy wręcz stworzone do stylizacji na co dzień! A model 530? To kolejna klasyka, którą trzeba mieć. Retro design i elementy w kolorze zieleni idealnie wpisują się w trendy. Zestaw je z sukienką lub jeansami typu flare. Będziesz się czuć na maxa komfortowo, a twój outfit będzie przyciągać spojrzenia. Przekonaj się, że warto je mieć w swojej szafie na wiosnę!