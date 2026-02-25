Są modne nie od dziś, ale wiosną to must-have. Wybieramy zamszowe torebki z Reserved i Mango

Zamszowe torebki na wiosnę to strzał w dziesiątkę! Reserved ma świetne propozycje

Co powiesz na zamsz w praktycznym, miejskim wydaniu? Duży shopper Reserved z miękkiej skóry to model, który łączy funkcjonalność z wyrafinowaną prostotą. Bez problemu zmieści laptop, dokumenty i kosmetyczkę, a przy tym będzie prezentować się lekko dzięki miękkiej strukturze materiału. To idealna opcja do biura - zestawiona z jasnym trenczem, loafersami i szerokimi spodniami z kantem stworzy spójny, minimalistyczny look. Wiosną warto też zwrócić uwagę na model hobo - bardziej swobodny, o zaokrąglonej linii, która miękko układa się pod ramieniem. Ten model świetnie wpisuje się w trend lat 70. Wystarczy dobrać do niego jeansy flare, zamszową kurtkę i duże okulary przeciwsłoneczne, by uzyskać efekt nonszalanckiej elegancji. Wiosną warto postawić na jasny brąz lub taupe - kolory, które pięknie współgrają z bielą i pastelami.

REKLAMA

zamszowe torebki fot. Reserved

Piękne zamszowe torebki na wiosnę znajdziesz też w Mango! Świetna jakość

Torebki zamszowe z Mango też zwróciły naszą uwagę. Shopper z zamszu z wiązaniem to model, który wygrywa z innymi modelami detalem - subtelne troczki nadają mu lekkości i modowego charakteru. To doskonała torebka do kapsułowej garderoby! Pasuje do garnituru oversize, jedwabnej koszuli i balerin w stylu retro. Torba na ramię z zamszu w kompaktowym rozmiarze to z kolei propozycja dla minimalistek. Prosta forma sprawia, że sprawdzi się zarówno w zestawie z sukienką midi, jak i z klasycznym T-shirtem i marynarką. Wiosną noś ją kontrastowo – do total looku w bieli albo z denimem w odcieniu light blue.

zamszowe torebki fot. Mango

Zobacz jak Anna Lewandowska stylizuje zamszową torebkę na wiosnę

Anna Lewandowska doskonale wie, jak nosić zamszową torebkę! W swoich codziennych outfitach szary model łączy z jeansami flare, krótkim płaszczem w kolorze bakłażanu oraz sneakersami. Efekt? Naturalny, miejski luz z nutą luksusu. To świetna inspiracja dla kobiet, które cenią komfort, ale nie chcą rezygnować z modowego wyrazu. I ty spraw sobie zamszowy model, który będzie rządził w wiosennych stylizacjach.