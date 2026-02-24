Wersow na gali eksponuje ciążowe krągłości. A fryzura? Wow!

24 lutego wiele gwiazd przybyło na Galę Bestsellerów Empiku, gdzie wręczane są nagrody związane z takimi dziedzinami jak: muzyka, film czy literatura. Na imprezie pojawiła się również Weronika Wiśniewska, która znana jest w sieci jako Wersow. Influencerka, która spodziewa się drugiego dziecka, chętnie prezentowała ciążowe krągłości na ściance. Nie dało się nie zwrócić uwagi na jej fryzurę.

Wersow na Bestsellerach Empiku. Cóż za kreacja! Uwagę przyciąga również fryzura

Influencerka spodziewa się drugiego dziecka z mężem, Karolem "Frizem" Wiśniewskim - ma już z nim córkę, Maję. Teraz doczekają się syna. Wersow nie ma zamiaru jednak zwolnić i pojawia się na branżowych wydarzeniach, pozostając aktywna zawodowo. Wiśniewska brylowała w krótkiej, białej koszuli we wzory, która odsłaniała brzuch. Zdecydowała się na dopasowaną spódnicę i czarne kozaki. Uwagę przykuwała również zaskakująca fryzura internetowej gwiazdy. Splecione włosy układały się na jej głowie w ciekawy, wręcz nietypowy wzór. Nie zabrakło również długiego warkocza, który luźno zwisał przez jej ramię. W dłoni influencerki pojawiła się czarna torebka, a na nadgarstku zobaczyliśmy złoty zegarek oraz pasującą do niego bransoletkę.

Zaskakujące wybór obuwia podczas Bestsellerów Empiku. Te gwiazdy zaszalały na czerwonym dywanie

Tego wieczora gwiazdy zdecydowanie zaskoczyły nas tym, w jakich butach pojawiły się na wydarzeniu. Sandra Hajduk założyła na galę fioletową kreację, która się wyróżniała. Wszystko wykończyła równie zaskakująco - wysokimi, złotymi kozaki. Uwagę niewątpliwie skradł również wybór Magdaleny Lamparskiej. Aktorka, która brylowała na ściance w białej kreacji z odsłoniętymi plecami, zdecydowała się dobrać do niej białe czółenka na szerokim obcasie. Zwróciliśmy uwagę również na stylizacje Sary James, która, tak jak Sandra Hajduk, postawiła na Bestsellerach Empiku na wysokie kozaki z niezwykle szeroką cholewką. Wokalistka pojawiła się jednak w butach w czarnym kolor. Jej stylizacja miała sportowy charakter z eleganckimi elementami.