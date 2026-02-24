Gala Bestsellerów Empiku co roku przyciąga uwagę mediów. Wydarzenie, które poprowadzi Marcin Prokop, rozpocznie się 24 lutego po godzinie 20, ale gwiazdy tłumnie przybyły już wcześniej, chętnie pozując na ściance. Wiele z nich zaszalało z kreacjami, lecz naszą uwagę przykuły buty, które tego wieczoru założyły celebrytki. Spojrzenia kradły zwłaszcza Sandra Hajduk i Magdalena Lamparska, a także Sara James. Zobaczcie, na jakie obuwie się zdecydowały.

Sandra Hajduk w złotych kozakach. Magdalena Lamparska zaskoczyła. Na to zdecydowała się Sara James

Sandra Hajduk na galę się wystroiła, a my spojrzeliśmy na jej obuwie, które mogło zaskoczyć. Dziennikarka założyła bowiem wysokie, złote kozaki, które zdecydowanie podkręciły jej fioletową, wyróżniającą się kreację. Uwagę skradł również wybór Magdaleny Lamparskiej. Aktorka do białej kreacji z odsłoniętym plecami dobrała białe czółenka na szerokim obcasie. To zestawienie przyciągało wzrok. Naszej uwadze nie umknęło również obuwie Sary James. Piosenkarka, tak jak Sandra Hajduk, założyła tego wieczoru wysokie kozaki z szeroką cholewką, aczkolwiek zdecydowała się na czarny kolor. Jej stylizacja miała sportowy charakter z eleganckimi elementami. W galerii poniżej znajdziecie całe kreacje dziennikarki, aktorki i wokalistki.

Kogo zobaczyliśmy na Gali Bestsellerów Empiku? Gwiazdy brylowały na czerwonym dywanie

Wydarzenie co roku przyciąga plejadę polskich gwiazd. Tym razem również nie zabrakło znanych twarzy. Na ściance mogliśmy zobaczyć Weronikę Książkiewicz, która zagrała niedawno w "Piep*zyć Mickiewicza 3" oraz "Klangorze". Jeśli chodzi o aktorów, na czerwonym dywanie można było dostrzec Cezarego Pazurę z żoną Edytą, a także Annę Dereszowską, która jest gwiazdą nowego show TVN-u, "Młodego Gliny". Na ściance pojawiły się również gwiazd muzyki - Ralph Kaminski, Anna Wyszkoni oraz Honorata Skarbek. Nie obyło się bez zaproszeń dla influencerek. Tego wieczoru świat internetu reprezentowały m.in. Julia "Maffashion" Kuczyńska, Red Lipstick Monster, a także Wersow.