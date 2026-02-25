Już nie prążki i paski - teraz to grochy wkraczają na salony. Sukienki z sieciówek to HIT

Grochy najgorętszym printem sezonu. W Reserved znajdziesz same perełki

W kolekcji Reserved grochy wkroczyły na całego, przybierając elegancką, kobiecą formę. Na przykład model maxi z wiązaniem to propozycja dla miłośniczek długości do kostek i lekkich tkanin. Model o rozkloszowanym kroju, wykonany z wiskozy, pięknie pracuje w ruchu i podkreśla talię dzięki materiałowemu paskowi. To idealna baza na wiosnę - wystarczy dodać sandały na słupku lub baleriny.

Z kolei bardzo fajną propozycją na cieplejsze dni jest brązowa sukienka midi, idealna na każdą okazję. Lekko rozkloszowany fason, długość do połowy łydki i print w grochy sprawiają, że model wpisuje się w estetykę lat 50., ale w nowoczesnym wydaniu. Noś ją z żakietem i loafersami albo z ramoneską, jeśli chcesz przełamać romantyczny charakter stylizacji. Inne modele też są warte uwagi!

sukienki w grochy fot. Reserved

W Zarze też rządzą grochy! Te sukienki to must-have

Co powiesz na interpretację grochów w wydaniu Zary? Asymetryczna sukienka z falbankami przyciąga uwagę nowoczesną linią i krojem sprzyjającym sylwetce. To model, który świetnie sprawdzi się na wieczór - wystarczy, że dodasz minimalistyczne szpilki i małą torebkę. Jeśli szukasz czegoś bardziej dziewczęcego, to krótka sukienka z wiązaniem na dekolcie z pewnością przypadnie ci do gustu. Odcień ecru nadaje jej lekkości, a bawełna zapewnia komfort, na jakim ci zależy. Sukienka świetnie sprawdzi się zarówno do sneakersów, jak i balerinek.

sukienki w grochy fot. Zara

Gwiazdy też noszą groszki! Paulina Sykut-Jeżyna zachwyca w kremowej kreacji

Paulina Sykut-Jeżyna udowadnia, że grochy mogą wyglądać elegancko i świeżo. Prezenterka stawia na klasyczne połączenie czerni i ecru, podkreśloną talię oraz delikatną biżuterię. Jak widzisz w tym wypadku less is more! Jeśli chcesz uzyskać podobny efekt, postaw na prostą biżuterię, gładkie buty i naturalny makijaż. Sukienka w grochy gra tu pierwsze skrzypce i dokładnie o to chodzi w tym trendzie.