Płaszcze w kolorze kawy z mlekiem są nie tylko w Reserved. Zara też ma sporo perełek na wiosnę

Płaszcze w kolorze kawy z mlekiem podbijają ulice, zwłaszcza te z Reserved

W kolekcji Reserved dominują ponadczasowe fasony o prostej linii i szlachetnym składzie. Na przykład model z odpinanym szalem to propozycja o swobodnym kroju, wykonana z tkaniny z wełną. Odpinany szal nadaje mu bardziej elegancki charakter i pozwala stylizować go na dwa sposoby – minimalistycznie lub z obszerną, otulającą formą przy dekolcie. Z kolei drugim naszym faworytem jest model o skróconym kroju, uszyty z wełnianej tkaniny. Prosty fason, brak zbędnych detali i ciepły kolor kawy z mlekiem sprawiają, że to idealna baza do kapsułowej garderoby. Stonowana kolorystyka, wysoka jakość i dopracowany krój to z pewnością coś, na co powinnaś zwrócić uwagę w tym sezonie. Ale nie tylko w Reserved znajdziesz perełki!

W kolekcji Zara też znajdziesz piękne płaszcze w kolorze kawy z mlekiem

W najnowszej kolekcji Zara kolor kawy z mlekiem przybiera bardziej wyraziste formy. Płaszcz wykonany w 100% z zamszowej skóry koziej, z wyraźnymi przeszyciami i kontrastowymi guzikami to hit nie tylko na wiosnę. Z pewnością spodoba się kobietom, które chcą połączyć klasyczny kolor z luksusowym wykończeniem, które przetrwa wiele sezonów. Bardzo fajną modową propozycją jest też płaszcz o kroju oversize z mankietami i kołnierzykiem w kratkę. Szeroki krój, podwinięte rękawy z kontrastową kratą i bawełniany skład sprawiają, że to idealny model przejściowy – lekki, ale z klasą. Świetnie wygląda zarówno z sukienką, jak i z jeansami wide leg.

Gwiazdy też noszą płaszcze w kolorze kawy z mlekiem. Zobacz jak to robi Małgosia Socha

Gwiazdom też spodobał się kolor kawy z mlekiem - spójrz tylko na Małgorzatę Sochę! Na Instagramie aktorka pokazała stylizację z jasnym płaszczem zestawionym ze spodniami o tym samym kolorze. Efekt jest świeży, wiosenny i bardzo na czasie: naturalne kolory, proste linie i niewymuszona elegancja. Jeśli szukasz okrycia wierzchniego, które sprawdzi się do biura, na zakupy czy na wieczorne wyjście, to płaszcz w kolorze kawy z mlekiem jest najbardziej stylową inwestycją sezonu!