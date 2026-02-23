W poniedziałek, 23 lutego, odbyła się Gala Perfect SPA Awards. Jak co roku, pojawiły się na niej tłumy gwiazd i celebrytów. Z okazji gali każdy gość postawił na wyjątkową stylizację. Tym razem zdecydowanie dominowały czarne kreacje. Spójrzcie, jak wyglądali zaproszeni!

Gwiazdy olśniły na Gali Perfect SPA Awards. Smaszcz i Richardson zachwyciły w czerni

Wśród kreacji gości na wydarzeniu mogliśmy dostrzec, że większość postawiła tego wieczoru na ciemne stylizacje. Paulina Smaszcz przybyła na galę w cekinowej sukni z prześwitami. Ciekawy krój kreacji i rzucające się w oczy dodatki biżuteryjne dodały do tego jeszcze pazura. Na bardziej stonowaną, lecz równie interesującą stylizację zdecydowała się Monika Richardson. Dziennikarka pozowała przed obiektywami w czarnej sukni z długiem rękawem, która wyróżniała się kwiatowym wzorem. Richardson uzupełniła strój kolorową torebką oraz biżuterią.

Na najbardziej klasyczną opcję zdecydowała się za to Elżbieta Romanowska. Prowadząca "Nasz nowy dom" pojawiła się na gali w dobrze skrojonym, czarnym garniturze, do którego dobrała złotą biżuterię i wzorzystą, niebieską torebkę. Na wyróżnienie zasłużył także znany wszystkim duet - Monika i Robert Janowscy. Małżonkowie przybyli na wydarzenie w eleganckim wydaniu. Żona jurora "The Voice Senior" zestawiła na wpół prześwitującą spódnicę z tweedowym żakietem. Janowski postawił za to na dobrze skrojoną, dwurzędową marynarkę i pasujące do niej spodnie.

Panowie również wyróżnili się na gali. Wybór Sikory mógł zaskoczyć

Oprócz Roberta Janowskiego, na gali pojawili się również inni, eleganccy goście. Na tle innych wyróżnił się na pewno Conrado Moreno, który poprowadził wydarzenie. Konferansjer postawił tego wieczoru na garnitur, który zestawił z klasyczną, czarną muszką. To połączenie zagwarantowało mu nienaganny wygląd. Dla odmiany można wyróżnić za to Aleksandra Sikorę. Prezenter również zdecydował się na czarny garnitur jednak z pewnym twistem - czarną koszulą oraz szerokimi spodniami. Prezentował się równie elegancko, jak i ciekawie.