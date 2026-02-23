Koronkowa spódnica w stylu Kasi Cichopek - znalazłam ją w znanym butiku za niecałe 90 zł

Najmodniejsze spódnice na wiosnę

Spódnica z koronką to element, który potrafi "zrobić" całą stylizację bez większego wysiłku. Szczególnie modne są fasony maxi, w których dół jest transparentny i subtelnie eksponuje nogi w ruchu. Choć koronka kojarzy się z wielkimi wyjściami, to wcale nie musisz czekać na specjalną okazję, by ją założyć. Blogerki coraz częściej pokazują jak łączyć eleganckie elementy garderoby z codziennymi T-shirtami. Okazało się, że satynowe spódnice świetnie wyglądają z klasycznym T-shirtem z nadrukiem lub oversize'ową koszulą lub swetrem. To własnie na takie połączenie postawiła Kasia Cichopek.

Koronkowa spódnica w stylu Kasi Cichopek Fot. Born2be

Kasia Cichopek w koronkowej spódnicy od polskiej marki Bizuu

Kasia Cichopek zaprezentowała się w romantycznej stylizacji, gdzie główną rolę gra romantyczna spódnica z koronki. Ten fason to absolutny przebój nadchodzących miesięcy, Aktorka wybrała spódnicę z kolekcji polskiej marki Bizuu. Jest zjawiskowa - zobaczcie sami!

Koronkowa spódnica w śmietankowym kolorze

Wśród koronkowych nowości szczególną uwagę przykuwa model w odcieniu złamanej bieli, który pięknie podkreśli opaleniznę, będziesz w niech chodzić nie tylko wiosną, ale i latem. W nadchodzącym sezonie apomnij o nudnych i gładkich materiałach, bo wiosna będzie należeć do rustykalnej koronki. Projektanci lansują powrót do estetyki romantycznej, ale w nowoczesnym wydaniu. Najmodniejsze spódnice na wiosnę to przede wszystkim modele maxi i midi wykonane z transparentnych koronek lub siateczek zdobionych haftem. Kluczem do sukcesu jest tutaj gra w "odkryte-zakryte". Taka spódnica zazwyczaj posiada krótszą podszewkę, dzięki czemu dół pozostaje przejrzysty.