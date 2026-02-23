Zamszowe kurtki na szczycie trendów wiosna/lato 2026. W Sinsay za mniej niż 80 zł, a co w Zara i Reserved?

Zamszowa kurtka na wiosnę w Sinsay za mniej niż 80 zł!

Sinsay udowadnia, że trend nie musi kosztować fortuny. Krótka kurtka z imitacji zamszu w jasnym beżu lub głębokim brązie ma prosty, lekko pudełkowy krój i subtelne kieszenie. Minimalistyczny fason sprawia, że wygląda bardzo nowocześnie. Model z Sinsay kosztuje mniej niż 80 zł, a wizualnie przypomina znacznie droższe propozycje z popularnych sieciówek. To idealna opcja dla osób, które chcą przetestować trend bez dużych wydatków. Świetnie sprawdzi się w codziennych stylizacjach i doda im modowego charakteru.

Kutki z imitacji zamszu to jeden z najgorętszych trendów na wiosnę Fot. Sinsay

Czekoladowa kurtka z imitacji zamszu to perełka z Reserved

W Reserved króluje głęboki, czekoladowy brąz. Kurtki mają bardziej dopracowane wykończenia, delikatny połysk i klasyczne zapięcie na suwak. To modele, które bez problemu można zestawić zarówno z elegancką koszulą, jak i prostym T-shirtem. Czekoladowa kurtka z imitacji zamszu z Reserved to jeden z najmocniejszych kolorystycznych trendów wiosny 2026. Ten odcień wygląda szlachetnie i pasuje praktycznie do wszystkiego, od jasnego denimu po beżowe spodnie materiałowe.

Kurtka z imitacji zamszu z Reserved Fot. Reserved

Kurtka z Zary była viralem jesienią 2025. Czy znajdzie się godny następna na wiosnę 2026?

Zara nie rezygnuje z odważniejszych interpretacji. W kolekcji znajdziemy kurtki o bardziej oversize’owym kroju, z wyraźnie zaznaczonymi ramionami i nieco surowszym wykończeniem. To modele inspirowane stylem vintage, które już jesienią wywołały ogromne zainteresowanie. Zamszowa kurtka z Zary była jednym z viralowych hitów poprzedniego sezonu i wszystko wskazuje na to, że wiosną 2026 znów będzie na szczycie trendów. Jeśli lubisz modę z charakterem, ten kierunek zdecydowanie warto rozważyć. Zamszowe kurtki na wiosnę i lato 2026 łączą w sobie klasykę i nowoczesność. Bez względu na to, czy wybierzesz budżetowy model z Sinsay, elegancką propozycję z Reserved czy bardziej wyrazistą wersję z Zary, jedno jest pewne. Ten trend zostanie z nami na dłużej.