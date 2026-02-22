Najpiękniejsze trencze na wiosnę z polskich sieciówek. Ten jeden model z Reserved zawładnie ulicami

Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Trencze z Reserved to pewniak na lata Reserved proponuje długie, dwurzędowe modele w odcieniach beżu i karmelu, które podkreślają sylwetkę dzięki paskowi w talii. To fason, który wygląda elegancko zarówno z jeansami, jak i z sukienką midi. Najmodniejsze trencze z Reserved na wiosnę 2026 to długie, oversize'owe modele z wyraźnie zaznaczoną talią i szerokimi klapami. Materiał jest lekki, ale dobrze trzyma formę, dzięki czemu płaszcz prezentuje się schludnie nawet po całym dniu noszenia. To inwestycja na więcej niż jeden sezon.
W ofercie Answear uwagę przyciągają trencze o bardziej wyrazistym charakterze. Skórzane modele w głębokim brązie wyglądają bardzo stylowo i nadają stylizacji nowoczesności. Pojawiają się też krótsze kroje, które świetnie pasują do szerokich spodni z wysokim stanem. Skórzany trencz w odcieniu czekolady to jeden z najmocniejszych trendów wiosny 2026. To propozycja dla kobiet, które lubią klasykę, ale w bardziej zdecydowanym wydaniu.
Sinsay udowadnia, że modny trencz nie musi kosztować fortuny. W kolekcji znajdziemy modele w klasycznym beżu i ciemnym brązie, z paskiem i eleganckimi klapami. Krój jest prosty i uniwersalny, dzięki czemu łatwo dopasować go do codziennych stylizacji. Trencze z Sinsay to budżetowa alternatywa dla droższych marek, a wizualnie nie ustępują klasycznym modelom z wyższej półki. To świetna opcja dla osób, które chcą odświeżyć garderobę bez dużych wydatków.