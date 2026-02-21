CCC czyści magazyny na wiosnę. Skórzane buty Lasocki i Rieker teraz za ułamek ceny

Buty Rieker na wiosnę: dużo modeli na wyprzedaży + extra rabat na eobuwie!

Rieker to jedna z tych marek, po które sięga się, gdy wygoda jest priorytetem. Na wyprzedaży pojawiło się sporo modeli, od lekkich półbutów po elastyczne sneakersy i klasyczne mokasyny, które sprawdzą się na co dzień. Miękkie wkładki i amortyzujące podeszwy sprawiają, że to idealny wybór na dłuższe spacery i intensywne dni. Na eobuwie obowiązuje teraz dodatkowe -20% z kodem FEB20 przy zakupie minimum dwóch rzeczy, co pozwala jeszcze bardziej obniżyć cenę skórzanych modeli Rieker. Co ważne, drugi produkt nie musi być objęty promocją, więc łatwo połączyć buty z torebką czy akcesoriami. Taka okazja przed sezonem nie zdarza się często, a wiosenne modele znikają naprawdę szybko.

Buty Rieker z technologią Antistress Fot. Instagram: @rieker_official

Wyprzedaż CCC: Lasocki na wiosnę teraz w atrakcyjnych cenach. Dojrzałe kobiety pokochają te modele

Lasocki to marka, która słynie z solidnej skóry i klasycznych fasonów. W wiosennej wyprzedaży w CCC znajdziemy eleganckie czółenka, wygodne loafersy oraz lekkie półbuty, które sprawdzą się zarówno do pracy, jak i na co dzień. Stonowane kolory, beże, brązy i czerń, dominują w kolekcji, dzięki czemu łatwo stworzyć spójną garderobę kapsułową. Ceny wielu modeli Lasocki zostały wyraźnie obniżone, co sprawia, że skórzane buty można kupić teraz znacznie taniej niż w regularnej sprzedaży. To propozycja szczególnie dla kobiet, które cenią wygodę i klasykę, ale nie chcą rezygnować z modnego wyglądu. Te modele nie wychodzą z trendów i posłużą więcej niż jeden sezon.

Wyprzedaż Lasocki w CCC - modne buty na wiosnę w świetnych cenach Fot. CCC

Modne buty na wiosnę Gino Rossi z extra rabatem

Gino Rossi to bardziej wyrazista propozycja, ale wciąż utrzymana w eleganckim tonie. W ofercie promocyjnej znajdziemy skórzane mokasyny, minimalistyczne sneakersy i stylowe baleriny, które wpisują się w aktualne trendy. Smukłe linie, dopracowane detale i dobrej jakości materiały sprawiają, że buty prezentują się bardzo estetycznie. Wybrane modele Gino Rossi objęte są dodatkowym rabatem, dzięki czemu można kupić markowe, skórzane buty w naprawdę korzystnej cenie.To idealny moment, by uzupełnić wiosenną garderobę o parę, która sprawdzi się zarówno w pracy, jak i podczas weekendowych wyjść.