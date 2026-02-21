Zapomnij o sukienkach w kwiaty. Te modele z Zary i Reserved podbiją ulice tej wiosny

Sukienki na wiosnę w najmodniejszych pastelowych odcieniach

W Reserved już widać, że pastelowe sukienki będą królować tej wiosny. Na półkach pojawiły się modele w jasnym żółtym, pudrowym różu, beżu i delikatnym odcieniu brudnego różu, które wyglądają lekko i świeżo. To właśnie pastelowe sukienki z Reserved zapowiadają najmocniejszy trend na wiosnę 2026, wypierając klasyczne, kwiatowe wzory. Mamy tu zarówno zwiewne midi z paskiem podkreślającym talię, jak i luźniejsze fasony w stylu kimono czy dziewczęce mini z subtelnym marszczeniem. Proste kroje i stonowane kolory sprawiają, że takie modele łatwo wystylizować na co dzień, do pracy albo na rodzinne uroczystości. Pastel w tym wydaniu nie jest przesłodzony, wygląda nowocześnie i bardzo elegancko.

Pastelowe sukienki z lnem z kolekcji Reserved na wiosnę Fot. Reserved

Sukienki z nowej kolekcji Zara na wiosnę 2026. Krata i grochy w roli głównej

Sukienka z Zary w czarne kropki to ukłon w stronę klasyki, ale w bardzo nowoczesnym wydaniu. Dopasowany krój podkreśla sylwetkę, krótki rękaw dodaje lekkości, a wiązanie pod szyją przyciąga wzrok i nadaje całości francuskiego charakteru. Model w groszki pokazuje, że tej wiosny zamiast kwiatów stawiamy na wyraziste, ale proste printy, które robią efekt bez przesady. Jasne tło i kontrastowe kropki sprawiają, że sukienka wygląda elegancko, a jednocześnie świeżo, świetnie zagra z balerinami, loafersami albo minimalistycznymi sandałami.

Sukienki z wiosennej kolekcji Zara Fot. Zara

Wiosennka kolekcja Mango: kornkowe sukienki podbiją ulice

Koronkowe sukienki z wiosennej kolekcji Mango to zupełnie inna odsłona romantycznego stylu. Zamiast pastelowej delikatności mamy głęboką czerwień i czekoladowy brąz, które przyciągają wzrok i nadają stylizacjom wyrazistości. Koronkowe modele z Mango pokazują, że tej wiosny stawiamy na fakturę i kolor, a nie na klasyczne, kwiatowe nadruki. Dopasowane fasony podkreślają sylwetkę, a transparentne wykończenia dodają lekkości i subtelnej zmysłowości.