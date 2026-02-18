Na ten moment czekają wszyscy fani Dody. Już od 20 lutego na platformie Amazon Prime będzie można obejrzeć serial dokumentalny poświęcony wokalistce. Dwa dni wcześniej odbył się jednak specjalny event promujący produkcję. Doda na tę wyjątkową okazję wybrała białą, spektakularną suknię z prześwitami, która kradła spojrzenia. A jak na premierze wypadły inne gwiazdy? O to zapytaliśmy projektanta Roberta Czerwika.

Gwiazdy na premierze serialu Dody. Anna Karczmarczyk zachwyciła Roberta Czerwika

Robert Czerwik w rozmowie z Plotkiem wyróżnił stylizację Annę Karczmarczyk. - Bardzo lubię, kiedy stylizacja jest adekwatna do sytuacji, a premiera serialu to idealny moment na dobrze zrobiony total look z denimu. To świeże, młode i niewymuszone - mówi nam projektant. - Świetnie działa brązowe wykończenie przy kołnierzu ociepla całość i pięknie łączy się z dodatkami. Ciężkie botki z wężowym printem dodają charakteru i przełamują "grzeczność" zestawu. Lubię tę ich surowość - dodał.

Robert Czerwik pozytywnie ocenił również niecodzienny dodatek, który aktorka zabrała ze sobą na wydarzenie. - Torebka z pluszakiem? Super gest trochę dystansu, trochę zabawy modą - przekazał w rozmowie z nami. - Do tego czysta, nowoczesna fryzura i podstawowe materiały podane w świeży sposób. Spójnie, lekko, z charakterem. Bardzo na tak - podsumował stylizację aktorki.

Stylizacje Klaudii Halejcio i Honoraty Skarbek projektant ocenia jako "poprawne"

Na premierze serialu Dody pojawiły się również m.in. Klaudia Halejcio i Honorata Skarbek. Obydwie na tę okazję postawiły na czerń, jednak ich wybór nie do końca przemawia do Roberta Czerwika. - Stylizacje Klaudii i Honoraty są absolutnie poprawne czarny total look, koronka, oversize’owa marynarka, satyna, mocniejszy wieczorowy klimat. To estetyka soft rock, która zawsze działa i wygląda dobrze na ściance - mówi nam projektant.

- Ale przy tej świeżości pierwszej, denimowej stylizacji nagle wypadają dużo bardziej poważnie i dosłownie. Są bardziej wieczorowe, bardziej przewidywalne, bliżej sprawdzonych schematów - zaznacza Czerwik. - Dzisiaj zdecydowanie bardziej ujęła mnie lekkość i luz niż kolejna interpretacja klasycznego, czarnego garnituru czy koronki. Świeżość wygrała - podsumował w rozmowie z nami.