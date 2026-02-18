Doda cała na biało na premierze swojego serialu. Wybrała suknię z prześwitami

18 lutego odbyła się premiera serialu dokumentalnego o Dodzie. Wokalistka zaproszonymi gośćmi przed kamerami podsumowuje swoje sukcesy i wpadki w serialu dokumentalnym "Doda". Produkcja ma trzy odcinki i od 20 lutego 2026 roku jest dostępna na platformie Prime Video.m Piosenkarka na wydarzenie wybrała białą, spektakularną kreację. Nie da się ukryć, że sukienka zapiera dech w piersiach.

Doda na premierze swojego serialu. Spójrzcie na tę kreację!

Doda pojawiła się na premierze w dopasowanej sukni. Na zdjęciu artystka ma na sobie dopasowaną, półtransparentną suknię w odcieniu złamanej bieli. Góra z delikatnymi bufkami i sercowym dekoltem ładnie podkreśla sylwetkę, a pionowe marszczenia dodatkowo ją wysmuklają. Fason opinający talię i biodra przechodzi w lekko rozszerzany dół w stylu syreny. Materiał jest lekki i zwiewny, z transparentnymi elementami na rękawach i przy dekolcie, co daje całości subtelny, eteryczny efekt. Do tego rozpuszczone, gładkie blond włosy i naturalny, rozświetlony makijaż z mocniej zaakcentowanym okiem. Nie da się ukryć, że całość wygląda elegancko, kobieco i nowocześnie, efektownie, ale bez przesady, w sam raz na czerwony dywan. Jak oceniacie ten strój?

Doda wprost o swojej karierze. Jak wpadła na swój wizerunek?

Serial dokumentalny Dody opowiada o całej jej karierze. Wszystko zaczyna się od pomysłu na siebie. Artystka opowiedziała więcej w rozmowie z Gazetą.pl. Doda miała niespełna 16 lat, gdy została wokalistką zespołu Virgin. Od razu zdecydowała, kim chce być na polskiej scenie muzycznej. Jak powstawał jej wizerunek? - Powstawał z biegiem czasu. Jako 13-latka dostałam się do Teatru Buffo i zaczęłam pracować profesjonalnie na jego deskach. Wtedy zaczęłam też trochę bardziej samodzielnie myśleć, obserwować show-biznes. Już nie jako fanka Kelly Family, która kocha Angelo i pragnie z nim wziąć ślub. Zaczęłam obserwować biznes, bo wiedziałam, że będzie częścią mojego życia. To było jasne, że niebawem wkroczę tam z tego teatru i chciałam się jak najwięcej nauczyć. A przynajmniej to pierwsze wrażenie chciałam zrobić bez falstartu - wyznała w rozmowie z Gazetą.pl.