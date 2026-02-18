Powrót na stronę główną

Doda cała na biało na premierze swojego serialu. Wybrała suknię z prześwitami

Doda pojawiła się na premierze swojego serialu 18 lutego. Biała kreacja, którą zaprezentowała, robi wrażenie. Jak dokładnie wyglądał jej strój?
Doda zabłysnęła na premierze swojego serialu. Kreacja robi wrażenie
fot. KAPIF

18 lutego odbyła się premiera serialu dokumentalnego o Dodzie. Wokalistka zaproszonymi gośćmi przed kamerami podsumowuje swoje sukcesy i wpadki w serialu dokumentalnym "Doda". Produkcja ma trzy odcinki i od 20 lutego 2026 roku jest dostępna na platformie Prime Video.m Piosenkarka na wydarzenie wybrała białą, spektakularną kreację. Nie da się ukryć, że sukienka zapiera dech w piersiach.

Zobacz wideo Krupińska tak patrzy na ruchy Dody. To szczerość czy marketing?

Doda na premierze swojego serialu. Spójrzcie na tę kreację!

Doda pojawiła się na premierze w dopasowanej sukni. Na zdjęciu artystka ma na sobie dopasowaną, półtransparentną suknię w odcieniu złamanej bieli. Góra z delikatnymi bufkami i sercowym dekoltem ładnie podkreśla sylwetkę, a pionowe marszczenia dodatkowo ją wysmuklają. Fason opinający talię i biodra przechodzi w lekko rozszerzany dół w stylu syreny. Materiał jest lekki i zwiewny, z transparentnymi elementami na rękawach i przy dekolcie, co daje całości subtelny, eteryczny efekt. Do tego rozpuszczone, gładkie blond włosy i naturalny, rozświetlony makijaż z mocniej zaakcentowanym okiem. Nie da się ukryć, że całość wygląda elegancko, kobieco i nowocześnie, efektownie, ale bez przesady, w sam raz na czerwony dywan. Jak oceniacie ten strój?

Galeria.Otwórz galerię

Doda wprost o swojej karierze. Jak wpadła na swój wizerunek?

Serial dokumentalny Dody opowiada o całej jej karierze. Wszystko zaczyna się od pomysłu na siebie. Artystka opowiedziała więcej w rozmowie z Gazetą.pl. Doda miała niespełna 16 lat, gdy została wokalistką zespołu Virgin. Od razu zdecydowała, kim chce być na polskiej scenie muzycznej. Jak powstawał jej wizerunek? - Powstawał z biegiem czasu. Jako 13-latka dostałam się do Teatru Buffo i zaczęłam pracować profesjonalnie na jego deskach. Wtedy zaczęłam też trochę bardziej samodzielnie myśleć, obserwować show-biznes. Już nie jako fanka Kelly Family, która kocha Angelo i pragnie z nim wziąć ślub. Zaczęłam obserwować biznes, bo wiedziałam, że będzie częścią mojego życia. To było jasne, że niebawem wkroczę tam z tego teatru i chciałam się jak najwięcej nauczyć. A przynajmniej to pierwsze wrażenie chciałam zrobić bez falstartu - wyznała w rozmowie z Gazetą.pl.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/12 Podajemy dwa nazwiska, ty wskazujesz trzecie, a łączyć je ma imię. Tak więc: Brodzik, Jóźwik...

W tym quzie pytamy o polskie gwiazdy. Podajemy dwa nazwiska znanych osób, dobierz do nich trzecie
Popularne