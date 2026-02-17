Na 17 lutego stacja zaplanowała swoją imprezę ramówkową, której celem jest przedstawienie oferty wiosennej programowej TVN-u. Na ściance promującej imprezę pojawiło się wiele gwiazd stacji. Nie zabrakło również Macieja Dowbora. Dziennikarz prezentował się na czerwonym dywanie w nieco ekscentrycznym wydaniu.

Maciej Dowbor w za małej marynarce na ramówce TVN-u

Maciej Dowbor jest jednym z współgospodarzy "Dzień dobry TVN", nic więc dziwnego, że był obecny na imprezie ramówkowej stacji. Prezenter chciał prezentować się elegancko, dlatego wskoczył w białą koszulę, ciemne garniturowe spodnie oraz czarne pantofle. Całość uzupełniała marynarka o smokingowym kroju. Niestety, ta była zdecydowanie niedopasowana i za ciasna. Uwagę zwracały zwłaszcza zbyt krótkie rękawy. Na niektórych zdjęciach widać, że prezenter "walczył" z marynarką, próbując ją okiełznać, kiedy podciągała się przy kolejnych ruchach.

O ocenę tej stylizacji poprosiliśmy eksperta. Stylista fryzur i redaktor modowy Michał Musiał również zwrócił uwagę na za małą marynarkę prezentera. "Maciej Dowbor zdecydował się na dość klasyczne rozwiązanie. Zamysł sam w sobie nie był zły, jednak całkowicie poległy tu proporcje i rozmiary" - zaczął ekspert. Po chwili dodał:

Marynarka jest za mała i ma stanowczo za krótkie rękawy. Spodnie również wydają się kuse. Wystarczyło wybrać te same rzeczy, lecz o dwa rozmiary większe i byłoby o niebo lepiej

- podsumował.

