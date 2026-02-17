Powrót na stronę główną

Ramówka TVN: Opozda odsłoniła ramię. Dereszowska niczym stewardesa. Odważna Wieniawa [AKTUALIZUJEMY]

17 lutego odbyła się wiosenna ramówka TVN-u. Gwiazdy stacji tłumnie przybyły na wydarzenie, jak zwykle zaskakując stylizacjami. Zobaczcie, jak prezentowały się na czerwonym dywanie.
Anna Dereszowska, Julia Wieniawa, Joanna Opozda
Fot. East News, KAPIF.pl

TVN zorganizował wiosenną ramówkę 17 lutego. Jak podkreślił w "Dzień dobry TVN" Mateusz Hładki, widzowie mogą spodziewać się kolejnych edycji uwielbianych programów - w tym "Kuchennych rewolucji", a także zupełnie nowych formatów. Największe gwiazdy stacji pojawiły się na wydarzeniu, chętnie pozując fotoreporterom na czerwonym dywanie. 

Joanna Opozda odsłoniła ramię. Paulina Krupińska niczym Morticia Addams

Joanna Opozda pojawiła się na ściance, zachwycając stylizacją. Aktorka postawiła tego dnia na długą, czarną sukienkę z drapowaniami. Gwiazda odsłoniła również ramię, co dodawało stylizacji zadziorności. Opozda spięła włosy, a w jej dłoni można było dostrzec czarną torebkę. Uwagę przyciągały również sporego rozmiaru kolczyki aktorki. Paulina Krupińska, która dołączyła do ekipy "Mam talent!" w roli prowadzącej, brylowała na ściance. Prezenterka zdecydowała się na gotyckie wydanie. Zobaczyliśmy ją w czarnym gorsecie i koronkowej spódnicy. Na jej szyi pojawił się szeroki, wyszywany choker. 

Małgorzata Tomaszewska pojawiła się na wydarzeniu w długiej, brązowej sukni. Zaskakującym elementem jej stylizacji był gorset. Góra jej kreacji wykonana była z siateczki. Zofia Zborowska pozowała w długiej, czarnej spódnicy, do której dopasowała top z wykończeniem z koronki, a także marynarkę. Celebrytka przywdziała okulary przeciwsłoneczne, które trudno było przeoczyć. 

Paulina Krupińska, Joanna Opozda
Paulina Krupińska, Joanna OpozdaFot. East News, KAPIF.pl

Julia Wieniawa odważnie. Anna Dereszowska niczym stewardesa

Julia Wieniawa gościła na ramówce w TVN, przyciągając uwagę stylizacją. Celebrytka brylowała w obcisłej kreacji. Niezbędnym elementem był gorset, który wykonany był po części z prześwitującej tkaniny. Przez rękę przewiesiła sobie czarną torebkę ze srebrnymi elementami. Anna Dereszowska zaskoczyła, prezentując się w szarej kreacji, która do złudzenia przypominała uniform stewardesy. Pod marynarką zobaczyliśmy białą koszulę i czarny krawat. Na jej głowie pojawił się toczek, który dopełnił całość. 

Anna Dereszowska, Julia Wieniawa
Anna Dereszowska, Julia WieniawaFot. East News, KAPIF.pl

Artykuł jest aktualizowany.

