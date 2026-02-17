TVN zorganizował wiosenną ramówkę 17 lutego. Jak podkreślił w "Dzień dobry TVN" Mateusz Hładki, widzowie mogą spodziewać się kolejnych edycji uwielbianych programów - w tym "Kuchennych rewolucji", a także zupełnie nowych formatów. Największe gwiazdy stacji pojawiły się na wydarzeniu, chętnie pozując fotoreporterom na czerwonym dywanie.
Joanna Opozda pojawiła się na ściance, zachwycając stylizacją. Aktorka postawiła tego dnia na długą, czarną sukienkę z drapowaniami. Gwiazda odsłoniła również ramię, co dodawało stylizacji zadziorności. Opozda spięła włosy, a w jej dłoni można było dostrzec czarną torebkę. Uwagę przyciągały również sporego rozmiaru kolczyki aktorki. Paulina Krupińska, która dołączyła do ekipy "Mam talent!" w roli prowadzącej, brylowała na ściance. Prezenterka zdecydowała się na gotyckie wydanie. Zobaczyliśmy ją w czarnym gorsecie i koronkowej spódnicy. Na jej szyi pojawił się szeroki, wyszywany choker.
Małgorzata Tomaszewska pojawiła się na wydarzeniu w długiej, brązowej sukni. Zaskakującym elementem jej stylizacji był gorset. Góra jej kreacji wykonana była z siateczki. Zofia Zborowska pozowała w długiej, czarnej spódnicy, do której dopasowała top z wykończeniem z koronki, a także marynarkę. Celebrytka przywdziała okulary przeciwsłoneczne, które trudno było przeoczyć.
Julia Wieniawa gościła na ramówce w TVN, przyciągając uwagę stylizacją. Celebrytka brylowała w obcisłej kreacji. Niezbędnym elementem był gorset, który wykonany był po części z prześwitującej tkaniny. Przez rękę przewiesiła sobie czarną torebkę ze srebrnymi elementami. Anna Dereszowska zaskoczyła, prezentując się w szarej kreacji, która do złudzenia przypominała uniform stewardesy. Pod marynarką zobaczyliśmy białą koszulę i czarny krawat. Na jej głowie pojawił się toczek, który dopełnił całość.
