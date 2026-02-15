Za nami polska premiera "Kobiety bez cienia" w reżyserii Mariusza Trelińskiego na podstawie kompozycji Richarda Straussa i libretta Hugona von Hofmannsthala. Operę miała okazję zobaczyć warszawska publiczność. Gwiazdy nie przegapiły tej okazji i przybyły na wydarzenie. Na czerwonym dywanie zaprezentowały się m.in. Monika Olejnik wraz z partnerem oraz Katarzyna Warnke.

Monika Olejnik brylowała w odważnej stylizacji. U jej boku nie zabrakło ukochanego

Na wydarzenie przybyła Monika Olejnik, która pozowała z Tomaszem Ziółkowskim u swego boku. Dziennikarka zdecydowała się na odważną stylizację, której głównym elementem był czarny gorset, przez co gwiazda TVN-u całkowicie odsłoniła szyję. Nie zapomniała jednak, by ją odpowiednio ozdobić. Olejnik zdecydowała się na wyrazistą biżuterię - długi łańcuszek i pokaźne kolczyki. Jeśli chodzi o dół stroju, dziennikarka postanowiła na czarną, obszerną spódnicę z pokaźnymi falbanami. Dobrała do nich rajstopy i niskie szpilki z ostrymi czubkami. Zarzuciła na siebie ciemną narzutkę z prześwitującymi rękawami, choć przy samym wejściu widzieliśmy ja w kwiecistym płaszczu. Jeśli chodzi o Ziółkowskiego, dopasował kolorystycznie strój do partnerki. Postawił na czarny garnitur, koszulę i eleganckie buty.

Katarzyna Warnke w klasyce. Odsłoniła jednak ramiona. Znana projektantka z kwiatem u szyi

Na premierze opery pojawiła się również Katarzyna Warnke, którą widzowie znają z takich produkcji jak: "Kobiety mafii", "Botoks" oraz "Rzeczy niezbędne". Aktorka postanowiła przybyć na wydarzenie w klasycznej, długiej aż do ziemi sukience w czarnym kolorze. Nietypowym elementem tej stylizacji był golf. Warnke nie szalała, jeśli chodzi o fryzurę. Zobaczyliśmy ją w rozpuszczonych włosach. W dłoni aktorki pojawiła się czarna torebka, a na nadgarstku minimalistyczna bransoletka. Na premierze zobaczyliśmy również Dorotę Goldpoint, która przez lata zajmowała się stylizacjami Agaty Dudy. Projektantka pozowała w krótkiej sukience z charakterystyczną ozdobą - pokażnym kwiatem. Jeśli chodzi o buty, Golpoint zdecydowała się na skórzane kozaki.