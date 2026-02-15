Powrót na stronę główną

Olejnik odważnie na premierze opery. Zaszalała też z butami. Spójrzcie na stylizację Warnke
Za nami premiera opery "Kobieta bez cienia". Gwiazdy jak zwykle przybyły na wydarzenie. Kto tym razem się wyróżnił?
Monika Olejnik odważnie na premierze opery. Spójrzcie na stylizację Katarzyny Warnke
Za nami polska premiera "Kobiety bez cienia" w reżyserii Mariusza Trelińskiego na podstawie kompozycji Richarda Straussa i libretta Hugona von Hofmannsthala. Operę miała okazję zobaczyć warszawska publiczność. Gwiazdy nie przegapiły tej okazji i przybyły na wydarzenie. Na czerwonym dywanie zaprezentowały się m.in. Monika Olejnik wraz z partnerem oraz Katarzyna Warnke

Monika Olejnik brylowała w odważnej stylizacji. U jej boku nie zabrakło ukochanego

Na wydarzenie przybyła Monika Olejnik, która pozowała z Tomaszem Ziółkowskim u swego boku. Dziennikarka zdecydowała się na odważną stylizację, której głównym elementem był czarny gorset, przez co gwiazda TVN-u całkowicie odsłoniła szyję. Nie zapomniała jednak, by ją odpowiednio ozdobić. Olejnik zdecydowała się na wyrazistą biżuterię - długi łańcuszek i pokaźne kolczyki. Jeśli chodzi o dół stroju, dziennikarka postanowiła na czarną, obszerną spódnicę z pokaźnymi falbanami. Dobrała do nich rajstopy i niskie szpilki z ostrymi czubkami. Zarzuciła na siebie ciemną narzutkę z prześwitującymi rękawami, choć przy samym wejściu widzieliśmy ja w kwiecistym płaszczu. Jeśli chodzi o Ziółkowskiego, dopasował kolorystycznie strój do partnerki. Postawił na czarny garnitur, koszulę i eleganckie buty. 

Katarzyna Warnke w klasyce. Odsłoniła jednak ramiona. Znana projektantka z kwiatem u szyi 

Na premierze opery pojawiła się również Katarzyna Warnke, którą widzowie znają z takich produkcji jak: "Kobiety mafii", "Botoks" oraz "Rzeczy niezbędne". Aktorka postanowiła przybyć na wydarzenie w klasycznej, długiej aż do ziemi sukience w czarnym kolorze. Nietypowym elementem tej stylizacji był golf. Warnke nie szalała, jeśli chodzi o fryzurę. Zobaczyliśmy ją w rozpuszczonych włosach. W dłoni aktorki pojawiła się czarna torebka, a na nadgarstku minimalistyczna bransoletka. Na premierze zobaczyliśmy również Dorotę Goldpoint, która przez lata zajmowała się stylizacjami Agaty Dudy. Projektantka pozowała w krótkiej sukience z charakterystyczną ozdobą - pokażnym kwiatem. Jeśli chodzi o buty, Golpoint zdecydowała się na skórzane kozaki.  

