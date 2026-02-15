Maja Hyży często pokazuje się na Instagramie z rodziną, więc nic dziwnego, że zabrała do kina swoje dwie córki. Z kolei Kamila Kamińska nieco zaskoczyła faktem pojawienia się w blasku fleszy z małym synem, którego urodziła w październiku. Piosenkarka i aktorka chętnie pozowały do zdjęć, co zaraz zresztą zobaczycie.

Maja Hyży z córkami w kinie. Kamińska z czteromiesięcznym synem

Zacznijmy od wokalistki, która jest mamą czwórki dzieci. Synów bliźniaków, Wiktora i Alexandra, doczekała się z Grzegorzem Hyżym. Z kolei z obecnym partnerem Konradem Kozakiem wychowuje jeszcze Antoninę oraz Zofię, które są uderzająco podobne do znanej mamy. Pięciolatka i trzylatka towarzyszyły Hyży na premierze, radośnie pozując z nią do zdjęć. Wokalistka postawiła na luz i kolory - idealnie na weekend z rodziną. Tego dnia miała na sobie kolorową kamizelkę. W identyczną wskoczyła jedna z pociech celebrytki.

Kamila Kamińska z kolei skupiła uwagę fotoreporterów razem z synem Witoldem Aleksandrem. Syn aktorki i Michała Meyera urodził się 22 października 2025 roku Kamińska z uśmiechem na twarzy pokazała się z maluchem w nosidle, zasłaniając mu jednocześnie twarz. Takiego wyjścia mało kto się spodziewał.

Kamila Kamińska założyła rodzinę z Meyerem. Tak mówili o tym etapie

Aktorzy co pewien czas mówią o tym, jak dzieci odmieniły ich życia. Sam Meyer opowiadał Plejadzie o przebiegu tacierzyństwa. - Wszystko mnie zaskakuje. Każdego dnia. Dziecko zmieniające się w zasadzie z dnia na dzień, które codziennie czymś się zachwyca, coś nowego odkrywa. My z Kamą chodzimy zapatrzeni w nią jak w obrazek. Mówimy do siebie: "patrz, kurczę, ona wspina się na piekarnik", zamiast ją asekurować, to ja: "zobacz, jak Alain Robert na Marriotta wchodzi". Nie umie jeszcze chodzić, ale się wspina na piekarnik - mówił o córce Jaśminie, która urodziła się w 2021 roku.

Wiemy ponadto, że syn pary przyszedł na świat w wodzie. Kamińska urodziła go w warszawskim szpitalu. Ten pamiętny moment nie obył się bez fotografa, co poruszyło fanów pary. "Witaj Wituś. 22 października o 23.51 siłami natury do wody w Londynie – domu narodzin szpitala św. Zofii przyszedł na świat nasz Synek. Witold Aleksander Meyer. Dziękujemy całemu "orszakowi" towarzyszącemu i powitalnemu w Szpitalu św. Zofii w Warszawie" - wspominali rodzice.