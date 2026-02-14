14 lutego o godzinie 20. na antenie TVP2 wystartował finał siódmej edycji "The Voice Senior". Ośmioro utalentowanych seniorów zawalczy o tytuł najlepszego głosu w Polsce oraz o nagrodę główną w wysokości 50 tysięcy złotych. W decydującym etapie każdy z trenerów - Alicja Majewska, Robert Janowski, Majka Jeżowska i Andrzej Piaseczny - wskaże jednego reprezentanta swojej drużyny, który przejdzie do ścisłego finału. O zwycięstwie zadecydują widzowie w głosowaniu SMS. Emocje sięgają zenitu nie tylko ze względu na muzyczne występy. Finał to też okazja do zaprezentowania wyjątkowych stylizacji zarówno przez jurorów, jak i prowadzącą - Martę Manowską. Przyjrzeliśmy się im.

Marta Manowska zachwyciła w finale "The Voice Senior". Ognista czerwień skradła show

Marta Manowska podczas finału programu "The Voice Senior" zachwyciła elegancką, dopasowaną suknią w intensywnym odcieniu czerwieni. Kreacja z subtelnym marszczeniem i asymetrycznie ułożoną górą dobrze podkreślała sylwetkę, łącząc klasykę z nowoczesnym wykończeniem. Stylizację dopełniła złota biżuteria - efektowny choker oraz szeroka bransoleta na nadgarstku. Makijaż utrzymano w ponadczasowej estetyce: mocniej zaakcentowane oczy, promienna, rozświetlona cera oraz usta w delikatnym, naturalnym odcieniu. Tym razem prezenterka zrezygnowała z upięcia - włosy pozostawiła rozpuszczone, z przedziałkiem i lekko wywiniętą na boki grzywką.

Podczas finału Marta Manowska zaprezentowała także drugą stylizację. Była to dopasowana, srebrzysta suknia z długim rękawem i głębokim dekoltem w kształcie litery V. Całość uzupełniły wyraziste, srebrne kolczyki, masywna bransoleta oraz klasyczny makijaż z mocniej zaakcentowanymi oczami.

Majka Jeżowska i Alicja Majewska olśniły w finale "The Voice Senior". Cekiny opanowały scenę

Majka Jeżowska zaprezentowała się w krótkiej, kobaltowej sukience w całości pokrytej cekinami. Kreacja z efektownymi, bufiastymi rękawami i białym, dekoracyjnym motywem na przodzie niewątpliwie przyciągała wzrok. Stylizację dopełniły wysokie, białe kozaki za kolano, które dodały całości nietypowego, ale odważnego charakteru.

Alicja Majewska także postawiła na cekiny. Wokalistka wybrała jednak intensywną czerwień. Cekinowy komplet składał się z dopasowanej sukni midi oraz narzuconej na nią połyskującej marynarki przewiązanej paskiem w talii. Czarne botki na obcasie nadały jej wyrazistości. Wspomniane stylizacje zobaczycie w naszej galerii: