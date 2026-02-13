Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są w trakcie promocji swojego koncertu walentynkowego. Z tego względu w piątek, 13 lutego, pojawili się w studiu "Pytania na śniadanie", żeby zdradzić więcej szczegółów. To nie wszystko. Nagle zostali również zapytani o pierwszą randkę. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. Fani nie mogli oderwać wzroku od Agnieszki Kaczorowskiej. Przed kamerami zaprezentowała się w eleganckiej czerwonej kreacji.

Agnieszka Kaczorowska w czerwieni. Fani nie mogą wyjść z podziwu

W śniadaniówce Agnieszka Kaczorowska wystąpiła w czerwonej sukience midi z satynowego, "lejącego się" materiału. Kreacja miała marszczone rękawy, sięgające za łokcie, dekolt w kształcie litery "V" i delikatnie podkreślała talię tancerki. Nie da się ukryć, że kreacja Agnieszki Kaczorowskiej była dość prosta, ale efektowna. Wystarczył bowiem odpowiedni kolor, który stworzył efekt "wow".

Do kreacji Agnieszka Kaczorowska dobrała beżowe kozaki. Zrezygnowała za to z jakichkolwiek dodatków - nie miała przy sobie żadnej torebki, naszyjników czy bransoletek. Włosy rozpuściła i delikatnie je pofalowała. Fani byli oczarowani jej stylizacją i nie kryli tego w komentarzach. "Pani Agnieszko, skąd jest ta piękna sukienka?", "Pięknie. Skąd sukienka i buty?", "Oto przystojny mężczyzna i obok niego piękna kobieta. Pięknie razem wyglądają", "Przepiękna Aga" - pisali.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w ogniu pytań. Rogalska nie hamowała się

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz znaleźli się w "Pytaniu na śniadanie" w ogniu pytań prowadzącej Marzeny Rogalskiej. Zapytała ich bowiem wprost, czy mogą opowiedzieć o pierwszej randce. Para nie ukrywała zaskoczenia i wygląda na to, że nie miała ochoty o tym mówić. - Patrz, jak tutaj od razu strzela! - wypaliła Kaczorowska do Rogacewicza. - Mam bardzo słabą pamięć... - dodał aktor. Agnieszka Kaczorowska szybko zmieniła temat, opowiadając, że spotkała Marcina ponownie trzy lata temu, ponieważ grali razem w spektaklu. - Serduszka nam zabiły później - dodała celebrytka.