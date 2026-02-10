Już niedługo Gdynia będzie świętować 100-lecie nadania praw miejskich, a to doskonała okazja do zorganizowania koncertu. "Zaczęło się od morza - 100-lecie Gdyni" to wydarzenie, które zostanie wyemitowane 20 lutego w Polsacie, ale nagrywane jest wcześniej. Skwer Kościuszki w Gdyni zamienił się w miejsce plenerowego koncertu, przyciągając wiele gwiazd. Zobaczcie, jak się prezentowały na ściance.

Andrzej Piaseczny niemal cały w czerni. Spójrzcie, co założyła Natalia Kukulska

Wydarzenie z okazji 100-lecia Gdyni inspirowane jest morskim dziedzictwem miasta. Na koncercie wyświetlono materiały związane z miejscowością - archiwalne fotografie oraz materiały filmowe, a także współczesne ujęcie miasta. Gwiazdy tłumnie przybyły do Gdyni, chętnie pozując na ściance. Nie zabrakło Andrzeja Piasecznego, który postawił tego wieczora na czerń. Piosenkarz pojawił się w eleganckich spodniach oraz marynarce, pod którą skrył się golf. Całość dopełniły czarne, sportowe buty, które miały jasne podeszwy. Uwagę przyciągała również Natalia Kukulska, która była niemal odwrotnością Piasecznego. W stroju wokalistki dominowała bowiem biel. Co ciekawe, spodnie i marynarka gwiazdy przyozdobione były kolorowymi cekinami, które układały się w kwiecisty wzór. Stylizację wyróżniały również doczepiane kolorowe kamienie. Na głowie piosenkarki pojawiła się futrzasta czapka.

Uwagę przyciągali prowadzący. Natalia Szroeder wyróżniła się futrem

Koncert w Gdyni poprowadzili Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny. Prezenterka wyglądała niczym śnieżynka. Zdecydowała się na białe, proste spodnie z przeszyciem na przodzie oraz golf. Na wszystko zarzuciła krótkie, acz obszerne futerko w jasnym odcieniu. Towarzyszący jej dziennikarz poszedł w ciemniejsze kolory. Zobaczyliśmy go w brązowym garniturze, na który Wolny zarzucił ciemny płaszcz. Wszystko uzupełnił krawatem i eleganckimi butami w ciemnobrązowym odcieniu. Natalia Szroeder, tak jak Piaseczny, pojawiła się w Gdyni w czerni. Piosenkarka postawiła tego wieczoru na długą kreację z gorsetem. Uwagę przyciągało zdecydowanie jej ciemne futro, które sięgało aż do ziemi.