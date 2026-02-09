Posągowa Aneta Zając na premierze. Jacek Rozenek z żoną

9 lutego odbyła się uroczysta premiera sztuki "Bożyszcze kobiet" w warszawskim Teatrze Capitol. Na wydarzeniu pojawili się m.in. odtwórcy głównych ról - Michał Milowicz, Aneta Zając, Katarzyna Maciąg czy Olga Borys. Nie zabrakło jednak także innych gwiazd. Do zdjęć fotografom pozował także m.in. Jacek Rozenek z żoną Marią Samuel.

Gwiazdy na premierze sztuki. Aneta Zając skradła uwagę

Na wydarzeniu w warszawskim teatrze spojrzenia zdecydowanie kradła Aneta Zając. Aktorka postawiła na sprawdzoną klasykę - czarną marynarkę i lekko rozszerzane spodnie w tym samym kolorze. Całość zestawiła z sandałkami na obcasie. Trudno przejść obojętnie również obok stylizacji Olgi Borys. Aktorka tego wieczoru zaprezentowała się w połyskującej, czarnej, sięgającej ziemi sukience ściąganej w talii. Na czerń tego wieczoru postawiła również żona Jacka Rozenka. Maria Samuel miała na sobie sukienkę zapinaną na guziki, którą zestawiła z ażurowym kardiganem. Aktor z kolei wybrał marynarkę w drobną kratkę, czarny golf i jeansy.

Jacek Rozenek i jego ukochana zdecydowali się na skromny ślub. Zaprosili najbliższych

Pierwsze doniesienia o tym, że serce Jacka Rozenka ponownie jest zajęte, zaczęły pojawiać się w 2023 roku. Niedługo później aktor zaczął pojawiać się na ściankach w towarzystwie ukochanej. W "Dzień dobry TVN" zakochani wyjawili, że poznali się podczas spotkania charytatywnego w domu dziecka z okazji świąt Bożego Narodzenia. Szybko narodziło się między nimi uczucie, a partnerka była dla Jacka Rozenka dużym oparciem. Aktor popadł w bardzo duże długi za rehabilitację, którą przeszedł po przebytym udarze. - Po chorobie wydał wszystkie swoje oszczędności na rehabilitacje. Jacek wziął kredyty, by się rehabilitować. Pieniądze się pokończyły i długi się kumulowały - opowiadała na łamach śniadaniówki.

Zakochani w maju ubiegłego roku stanęli na ślubnym kobiercu. W rozmowie ze "Światem Gwiazd" Jacek Rozenek zdradził, że zdecydowali się na kameralną ceremonię w towarzystwie najbliższych. - Nie zapraszaliśmy ludzi z zewnątrz specjalnie. Byli moi synowie, rodzina Marysi, przyjaciele, bardzo wąska grupa - opowiadał.