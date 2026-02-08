Celebryci chętnie uczestniczą w wydarzeniach branżowych, jak i charytatywnych. 7 lutego w Częstochowie obył się XI Bal Charytatywny z Gwiazdami na rzecz Hospicjum Dar Serca. Do miasta przybyły Aneta Kręglicka, Aleksandra Adamska, a także wizażystka Magda Pieczonka, która tego wieczoru wcieliła się w fotoreporterkę, relacjonując wydarzenie na swojej relacji na Instagramie.

Gwiazdy na balu charytatywnym. Aneta Kręglicka, Aleksandra Adamska i Magda Pieczonka postawiły na kreacje od jednego projektanta

Uwagę na częstochowskim balu charytatywnym skradło trio - Magda Pieczonka, Aleksandra Adamska i Aneta Kręglicka. Tego wieczoru panie zdecydowały się na kreacje od Macieja Zienia, który również pojawił się na wydarzeniu. Wizażystka postawiła na biel - zaprezentowała się w długiej, obcisłej sukni, która podkreślała jej sylwetkę, bez ramiączek z drapowaniami w talii. Zarzuciła na siebie białe bolerko z piór. Nie zapomniała o biżuterii - na jej szyi wyróżniały się perły.

Miss Świata z 1989 roku brylowała w zwiewnej sukni w niesymetryczne wzory. Kreacja miała dość nieoczywisty, gołębi kolor. Aktora znana z roli Pati w "Skazanej" zaskoczyła czarną suknią z odkrytymi plecami, która wykonana była z piór. Uwagę przyciągały długie, srebrne kolczyki Adamskiej.

Aneta Kręglicka ujawnia prawdę. Tym zajmuje się jej syn

Aneta Kręglicka, choć osiągała sukcesy w branży przed laty, do dziś jest niewątpliwie jedną z najbardziej znanych modelek w naszym kraju. Niedawno gościła w podcaście "W moim stylu" Magdy Mołek, gdzie opowiedziała nie tylko o swoich dokonaniach i zainteresowaniach, ale również o synu, Aleksandrze, którego doczekała się z mężem, reżyserem Maciejem Żakiem. Pociecha nadal mieszka z rodzicami, ale jego wyprowadzka jest tylko kwestią czasu.

- Kocham go, dbam o niego, wciąż mieszka z nami, ale myślę, że już niedługo. Zastanawiamy się z Maćkiem, jak to będzie, jak w ogóle wyfrunie - przyznała Kręglicka. Syn modelki i reżysera ukończył uczelnię we Francji, gdzie zgłębiał tajniki biznesu. - Mój syn po jednej z najlepszych biznesowych uczelni szukał pracy kilka miesięcy w Polsce. Skończył francuską uczelnię, szukał przez kilka miesięcy pracy, której chciał - dowiadujemy się.