5 lutego w Teatrze Garnizon Sztuki odbyła się długo wyczekiwana premiera spektaklu "Facet z papieru". Na czerwonym dywanie pojawiło się wiele gwiazd, które zachwycały swoimi stylizacjami, łącząc klasykę z odważnymi, nowoczesnymi detalami. Jak znane osoby zaprezentowały się na ściance?

Grażyna Wolszczak, Zygmunt Chajzer i Joanna Racewicz zwracali uwagę na ściance. Postawili na odważne i oryginalne stylizacje

Jedną z najciekawszych stylizacji na czerwonym dywanie zdecydowanie zaprezentowała Grażyna Wolszczak. Gwiazda na wydarzeniu pokazała się w welurowej czerwonej sukience z golfem. Całość uzupełniał elegancki płaszcz i obecne na nogach wielu gwiazd tego wieczoru - czarne kozaki. Łukasz Zagrobelny postawił na ponadczasowy styl. Aktor wybrał brązową marynarkę z czarnymi wstawkami, do której dobrał ciemne spodnie. Całość prezentowała się klasycznie, a jednocześnie bardzo modnie, idealnie wpisując się w aktualne trendy.

Zygmunt Chajzer zaskoczył większą swobodą i odwagą w wyborze stylizacji. Dziennikarz założył marynarkę w kratę, do tego morski golf oraz klasyczne dżinsy, które połączył z brązowymi butami. Całość wyglądała świeżo, nowocześnie i przyciągała wzrok. Joanna Racewicz postawiła na mocny, wyrazisty look. Czarna marynarka została zestawiona z krótkimi spodenkami i koronkowymi rajstopami, a całość uzupełniły wysokie, czarne kozaki. Gwiazda prezentowała się odważnie, a jednocześnie elegancko i kobieco.

Natalia Kukulska, Patrycja Markowska i Dorota Szelągowska postawiły na oryginalność. Julia Chatys zachwyciła w małej czarnej

Natalia Kukulska zaszalała z kolorem i dodatkami. Wybrała czerwoną koszulę z dopasowanym pod kolor krawatem, a stylizację dopełniły długie, czarne kozaki. Jej look był wyrazisty i energetyczny, idealnie pasujący do premierowego wydarzenia. Patrycja Markowska pojawiła się w towarzystwie męża, Tomasza Szczęsnego. Wokalistka wybrała stylizację z rockowym pazurem, która harmonizowała z dodatkami i podkreślała jej urodę.

Znana m.in. z "Na Wspólnej" Julia Chatys zdecydowała się na małą czarną z paskiem w talii. Sukienka była prosta, ale efektowna. Dorota Szelągowska postawiła na garnitur w kratę, który urozmaiciła kilkoma naszyjnikami. Jej stylizacja przyciągała wzrok i łączyła klasykę z modowym eksperymentem.