Wieniawa cała na różowo gra nogą na premierze. Pazura zaskoczyła fryzurą

5 lutego odbyła się uroczysta premiera filmu "Dalej jazda 2". W kontynuacji filmu z 2024 roku występują m.in. Małgorzata Rożniatowska, Julia Wieniawa, Anita Sokołowska, Cezary Pazura czy Maria Winiarska. Aktorów nie zbrakło oczywiście na evencie promującym produkcję.

Tłum gwiazd na premierze "Dalej jazda 2"

Na wydarzeniu zdecydowanie wyróżniała się Julia Wieniawa. Aktorka postawiła na kreację w kolorze pudrowego różu. Sukienka na szerokich ramiączkach była ozdobiona z tyłu gorsetowym wiązaniem, a lejący się materiał dołu zdobiło długie wycięcie. Aktorka dobrała do stylizacji klasyczne białe szpilki i niedużą torebkę.

Uwagę przyciągnęli także Edyta i Cezary Pazurowie. Aktor postawił na klasykę - granatowy garnitur z koszulą i kamizelką. Jego żona z kolei wybrała oversize'ową marynarkę w odcieniu butelkowej zieleni, do której dobrała szpilki i koronkowe rajstopy. Edyta Pazura zaskoczyła jednak fryzurą, w jakiej nie widujemy jej często. Zaprezentowała się z długimi, sięgającymi za ramiona włosami, które skręciła w luźne fale.

Bardzo ciekawie na ściance zaprezentowała się również Anita Sokołowska. Aktorka połączyła elegancki styl z nutą drapieżności. Sokołowska miała na sobie zieloną, drapowaną, krótką sukienkę, którą zestawiła z czarnymi rajstopami i szpilkami w tym samym odcieniu. Całość przełamała jednak skórzaną, oversize'ową kurtką w nieco innym niż sukienka odcieniu zieleni.

Anita Sokołowska podkreśla, że nie podąża za trendami

Anita Sokołowska często wymieniana jest wśród najlepiej ubranych polskich aktorek. Sama zresztą trzyma rękę na pulsie i pojawia się na modowych wydarzeniach. Sokołowska podkreśla jednak, że nie podąża ślepo za trendami i wybiera ubrani, w których czuje się dobrze. - Nabrałam dużego dystansu do świata, do siebie, do tego, co robię. Ważne jest to, co się ma w środku i jak się człowiek ze sobą czuje - mówiła w rozmowie z Newseria Lifestyle. Aktorka wyjawiła również, że choć ma w szafie kilka perełek z dawnych lat, to stara się nie gromadzić ubrań. - Przyjęłam sobie taką zasadę, że jeśli w czymś nie chodzę cztery lata, to wtedy przekazuję to dalej - podkreśliła.